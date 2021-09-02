Домашняя консервация: помидоры "в снегу" на зиму с ароматным чесноком

Обожаете помидоры так же, как и мы? Тогда вот вам еще один оригинальный рецепт заготовки на зиму! Нежные, сочные томаты, присыпанные ароматным чесночным "снегом", прекрасно сочетаются с мясными и рыбными блюдами. Также их можно подавать к плову или как отдельную закуску.

Помидоры "в снегу" – вкуснейшая закрутка на зиму. Рецепт довольно прост, а результат – више всех похвал!

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Лакомьтесь томатами и зимой. Они прекрасно подходят как на каждый день, так и для праздничного стола.

Помидоры "в снегу" (пропорции на 1 литровую банку)

Время: 60 минут

60 минут Порции: 1



Помидоры "в снегу" / Фото Новости Хмельницкого

Ингредиенты:

– 600 г помидоров;

– 1 ст. л. измельченного чеснока;

– черный и душистый перец горошком;

– ½ ч. л. семян горчицы;

– 4 ч. л. 9%-ного уксуса;

– листья вишни и смородины;

– петрушка.



Для маринада:

– 1 л воды;

– 3 – 4 ст. л. сахара,

– 1 ст. л. соли.

Приготовление:

Заранее простерилизуйте банки для помидоров. На дно выложите петрушку, листья смородины и вишен.



Приготовление помидоров "в снегу" / Фото Новости Хмельницкого

Заполните банки помидорами. Чтобы помидоры не трескались сделайте небольшие проколы зубочисткой.

Добавьте горчицу, черный перец и душистый.

Разложите измельченный чеснок в банки.



Приготовление помидоров "в снегу" / Фото Новости Хмельницкого

Приготовьте маринад и доведите его до кипения. Горячим маринадом залейте банки с помидорами и стерилизуйте их в кипящей воде 10 минут.



Приготовление помидоров "в снегу" / Фото Новости Хмельницкого

Закройте банки крышками и переверните вверх дном. Накройте теплым полотенцем и оставьте охлаждаться при комнатной температуре.

Храните помидоры в темном и прохладном месте.

Приятного аппетита!