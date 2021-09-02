Домашняя консервация: помидоры "в снегу" на зиму с ароматным чесноком

2 сентября 2021 , 11:45
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Источник:

Новости Хмельницкого

Обожаете помидоры так же, как и мы? Тогда вот вам еще один оригинальный рецепт заготовки на зиму! Нежные, сочные томаты, присыпанные ароматным чесночным "снегом", прекрасно сочетаются с мясными и рыбными блюдами. Также их можно подавать к плову или как отдельную закуску.

Помидоры "в снегу" – вкуснейшая закрутка на зиму. Рецепт довольно прост, а результат – више всех похвал!

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Лакомьтесь томатами и зимой. Они прекрасно подходят как на каждый день, так и для праздничного стола.

Помидоры "в снегу" (пропорции на 1 литровую банку)

  • Время: 60 минут
  • Порции: 1


Помидоры "в снегу" / Фото Новости Хмельницкого

Ингредиенты:
– 600 г помидоров;
– 1 ст. л. измельченного чеснока;
– черный и душистый перец горошком;
– ½ ч. л. семян горчицы;
– 4 ч. л. 9%-ного уксуса;
– листья вишни и смородины;
– петрушка.


Для маринада:
– 1 л воды;
– 3 – 4 ст. л. сахара,
– 1 ст. л. соли.

Приготовление:

  1. Заранее простерилизуйте банки для помидоров. На дно выложите петрушку, листья смородины и вишен.


Приготовление помидоров "в снегу" / Фото Новости Хмельницкого

  1. Заполните банки помидорами. Чтобы помидоры не трескались сделайте небольшие проколы зубочисткой.
  1. Добавьте горчицу, черный перец и душистый.
  1. Разложите измельченный чеснок в банки.


Приготовление помидоров "в снегу" / Фото Новости Хмельницкого

  1. Приготовьте маринад и доведите его до кипения. Горячим маринадом залейте банки с помидорами и стерилизуйте их в кипящей воде 10 минут.


Приготовление помидоров "в снегу" / Фото Новости Хмельницкого

  1. Закройте банки крышками и переверните вверх дном. Накройте теплым полотенцем и оставьте охлаждаться при комнатной температуре.
  1. Храните помидоры в темном и прохладном месте.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак