Бытует мнение, что покупать курочку у бабушки "с рук" на стихийном рынке или возле него – лучший вариант. Неужели вы настолько доверяете словам незнакомой продавщицы, что готовы отвечать за негативные последствия для здоровья или же просто выбросить деньги на ветер?

Мы решили разобраться, какая же на самом деле курятина лучше – домашняя или магазинная. Разбор фактов и опровержение фейков – в материале Smachno News.

Что мы знаем о курах?

Существует более 700 видов кур, которые в свою очередь подразделяются на шесть основных: мясные или еще мы их называем бройлеры, несушки, мясо-яичные, бойцовые, декоративные и голосистые.

У каждого из этих шести видов есть, так сказать, свое предназначение. Мясные вскармливаются на птицефабриках и вырастают до нужных размеров, дома бабушки обычно держат несушек и мясо-яичных кур, декоративные курочки с давних пор радовали глаз своим хозяевам и их разводят исключительно из эстетических соображений, а названия бойцовских и голосистых сами за себя говорят об их талантах и умениях.



Существует более 700 видов кур / Фото rawpixel

Разберемся с самыми популярными мифами, бушующими вокруг домашней и магазинной курицы, и расставим все точки над "і".

Миф 1. Промышленную курятину накалывают антибиотиками

История с антибиотиками в животноводстве берет свое начало еще со времен Второй мировой войны, когда советские биологи заметили, как активно росли цыплята и другие домашние животные от добавленного к их корму антибиотика.

Тогда это считалось нормальной практикой, пока ученые не обнаружили побочный эффект от такой "профилактики" – стали появляться бактерии с иммунитетом к антибиотикам. Так случается, когда препарат используют не для устранения болезни, а "для профилактики". Дело в том, что при однократном воздействии антибиотик через некоторое время выводится организмом, а многократная действие – заставляет бактерии активно сопротивляться и "защищаться".

Они мутируют, чтобы стать неуязвимыми для антибиотика. Это явление называется антибиотикорезистентностью. Развившись в организме животного и с пищей попав в организм человека, такие бактерии невозможно убить антибиотиком, даже если человек ни разу в жизни его не принимал – опыт животного передается человеку.

В Украине этот вопрос пока не урегулирован на законодательном уровне. Как для животных, так и для людей, антибиотики могут использоваться свободно. И применять ли их – каждый производитель решает самостоятельно. Что до антибиотиков в домашней птице – существует миф, что фермеры их не используют, но на самом деле все зависит от каждого отдельного хозяина.

Ответственные производители уже маркируют свою продукцию знаком без антибиотиков и указывают, кто их проверял. Например, три птицефабрики МХП, производящие курятину ТМ "Наша Ряба", первыми в Украине прошли независимый аудит по заказу Ассоциации "Союз птицеводов Украины" и получили право наносить на упаковку маркировку – Без антибиотиков класса А.

Аудит подтвердил, что курятина "Наша Ряба" – без антибиотиков

Это означает, что антибиотики не используются в течение всего процесса выращивания и содержания птицы, а также производства курятины. И это действительно важно для каждого потребителя, так как в текущих реалиях на рынке продуктов питания мало кто дает исчерпывающую информацию о продукте. Мясная категория – не исключение.

Миф 2. Бройлеры такие большие, потому что их колют гормонами

Бройлеры – это специально выведенный сорт курицы, которая должна быть большой и мясистой. От рождения до убоя птицы проходит 45 дней и за это время курица набирает до 2 килограммов веса.

Бройлеры впервые появились в Америке в результате скрещивания двух мясных пород, а их цыплята быстро набирали вес и обладали массивными туловищами. В комментарии Smachno News эксперты рассказали, что на самом деле – это все генетическая особенность вида птицы, а не гормоны, как принято считать среди потребителей. Птица действительно растет быстро благодаря особенностям породы и профессионально подобранной, сбалансированной системе питания. Например, достоверно известно, что некоторые промышленные производители курятины выращивают птицу без применения каких-либо гормонов роста. Соответствующая маркировка указанное и на упаковках продукции этих производителей.

Кстати, прогрессивные компании следят за отраслью генетики птицы и закупают племенных бройлеров и цыплят для родительского поголовья только у лучших международных компаний.

Миф 3. Бройлеров кормят чем попало

Мясные породы – это именно те аппетитные курочки, тушки которых мы покупаем на прилавках магазинов и супермаркетов, с нежным и сочным мясом.

Питание птицы всегда имеет прямое влияние на конечный результат, поэтому ее кормят только лучшим сбалансированным питанием. Кстати, на разных этапах развития птицы питания тоже разнообразное, продавец заранее беспокоится о своем товаре и лелеет его, словно дитя.

Птицу кормят комбикормами, в которые входят отобранные зерна пшеницы, кукурузы, сои. Также в рацион кур входит подсолнечник, а он в свою очередь является одним из самых ценных источников растительного белка, минералов и аминокислот.

Рецептуры кормов – уникальные, ведь это собственные разработки МХП, они содержат все витамины и элементы, в которых нуждается птица на разных этапах жизни, все, как у людей – по мере роста птицы добавляются новые или в других пропорциях источники углеводов, белков, витаминов и тому подобное. Это правда, что с изменением возраста курица нуждается в различных комплексах полезных элементов. Поэтому у нас есть пять видов различных рецептур кормов,

– объясняют в ТМ "Наша Ряба".

Курицы-несушки – самый популярный вид для домашней птицы, ведь она целый год несет хозяевам свеженькие яйца, но вот мясо ее при приготовлении уже не будет таким сочным. На вкус оно больше похоже на резину, сколько бы вы его не пекли или тушили. Назначение этого вида совсем другое, и на вид они вырастают не такими большими – в них гораздо меньше мяса.

На самом деле домашняя курица может убежать и выпить грязную, зараженную бактериями воду, а все мы знаем, насколько серьезное заболевание сальмонеллез и какими ужасными последствиями для человека оно может закончиться.

Покупая домашнюю птицу с рук, вы не знаете, чем она питалась, где выгуливалась и заботился ли о ней хозяин, как положено.

Миф 4. Фабричная курица страдает в неволе, а домашняя – свободная птица

Еще один популярный миф касается того, что фабричная птица якобы теснится в узких клетках, а домашняя свободно разгуливает по дворам. В этом вопросе содержание птицы в первую очередь зависит от совести производителя. Поскольку существует два вида содержания птицы – на подстилке или в клетке – все зависит от условий фабрики.

Да, недобросовестные производители держат кур в тесных клетках без возможности свободного передвижения и доступа к корму или воде. Они аргументируют свои действия рациональным распределением площади, меньшими затратами на отопление, и птица по сути быстрее набирать вес, ведь она малоподвижна.

Птица должна расти в условиях, максимально приближенных к естественным: быть обеспеченной просторными птичниками со свободным доступом к воде и пище, комфортными подстилками, надлежащим микроклиматом.

Ищите производителей, которые тщательно следят за условиями содержания птицы и их комфортом – освещением, температурой, влажностью и вентиляцией, чтобы пребывание их курочек было оптимальным к их требованиями. Об этом, обычно можно почитать на сайтах производителей, социальных сетях и других источниках, если компании открыты для своих потребителей.



Выбирайте безопасную продукцию

За домашней птицей труднее проследить, ведь не у всех хозяев есть возможность приобрести специальные измерительные аппараты и технику. Без них трудно уследить за оптимальным уровнем влажности и температурой в помещении или загоне.

Летом птица может перегреться на солнце, а зимой из-за недостаточно утепленного помещения перемерзнуть и заболеть.

Сравнивать различные виды кур и утверждать, что домашняя курица лучше из-за того, что она меньшего размера и живет в сельской местности, а бройлеры слишком большие, потому что их обкалывают химией – неправильно и некорректно. У каждого вида есть свое предназначение.

Итак, если подвести итоги, мы приходим к единому логическому выводу: никто не может повлиять на ваш выбор и только вы отвечаете за ваше здоровье и самочувствие.

Поэтому покупайте проверенную и сертифицированную продукцию – и ешьте ее на здоровье!