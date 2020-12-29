Побутує думка, що купувати курочку у бабусі "з рук" на стихійному ринку або біля нього – найкращий варіант. Та невже ви настільки довіряєте словам незнайомої продавчині, що готові відповідати за негативні наслідки для здоров'я або ж просто викинути гроші на вітер?

Ми вирішили розібратися, яка ж насправді курятина краща – домашня чи магазинна. Розбір фактів і спростування фейків – у матеріалі Smachno News.

Що ми знаємо про курей?

Існує понад 700 видів курей, які своєю чергою поділяються на шість основних: м'ясні або ще ми їх називаємо бройлери, несучки, м'ясо-яєчні, бійцівські, декоративні та голосисті.

У кожного з цих шести видів є, так би мовити, своє призначення. М'ясні вигодовуються на птахофабриках та виростають до потрібних розмірів, вдома бабусі зазвичай тримають несучок та м’ясо-яєчних курочок, декоративні курочки здавна милували очі своїм господарям та їх розводять винятково з естетичних міркувань, а назви бійцівських та голосистих самі говорять про їхні таланти та вміння.

Існує понад 700 видів курей / Фото rawpixel

Розберімось із найпопулярнішими міфами, що вирують навколо домашньої та магазинної курятини, та розставимо всі крапки над "і".

Міф 1. Промислову курятину наколюють антибіотиками

Історія з антибіотиками у тваринництві бере свій початок ще з часів Другої світової війни, коли радянські біологи помітили, як активно росли курчата та інші свійські тварини від доданого до їх корму антибіотика.

Тоді це вважалось нормальною практикою, доки вчені не виявили побічний ефект від такої "профілактики" – стали з'являтися бактерії з імунітетом до антибіотиків. Так трапляється, коли препарат використовують не для усунення хвороби, а "для профілактики". Річ у тому, що при одноразовому впливі антибіотик через певний час виводиться організмом, а багаторазова дія – змушує бактерії активно чинити опір та "захищатися".

Вони мутують, щоб стати невразливими для антибіотика. Це явище називається антибіотикорезистентністю. Розвинувшись в організмі тварини й з їжею потрапивши в організм людини, такі бактерії неможливо вбити антибіотиком, навіть якщо людина жодного разу в житті його не приймала – досвід тварини передається людині.

В Україні це питання поки що не врегульовано на законодавчому рівні. Як для тварин, так і для людей, антибіотики можуть використовуватися вільно. І чи застосовувати їх – кожен виробник вирішує самостійно. Щодо антибіотиків у домашній птиці – існує міф, що фермери їх не використовують, але насправді все залежить від кожного окремого хазяїна.

Відповідальні виробники вже маркують свою продукцію знаком без антибіотиків і вказують, хто їх перевіряв. Наприклад, три птахофабрики МХП, що виробляють курятину ТМ "Наша Ряба", першими в Україні пройшли незалежний аудит на замовлення Асоціації "Союз птахівників України" та отримали право наносити на упаковку маркування – Без антибіотиків класу А.

Аудит підтвердив, що курятина "Наша Ряба" – без антибіотиків

Це означає, що антибіотики не використовуються протягом всього процесу вирощування та утримання птиці, а також виробництва курятини. І це справді важливо для кожного споживача, тому що в поточних реаліях на ринку продуктів харчування мало хто дає вичерпну інформацію про продукт. М'ясна категорія – не виняток.

Міф 2. Бройлери такі великі, бо їх колють гормонами

Бройлери – це спеціально виведений сорт курки, яка повинна бути великою та м'ясистою. Від народження до забою птиці проходить 45 днів й за цей час курка набирає до 2 кілограмів ваги.

Бройлери вперше з'явилися в Америці внаслідок схрещення двох м'ясних порід, а їхні курчатка швидко набирали вагу та мали масивні тулуби. У коментарі Smachno News експерти розповіли, що насправді – це все генетична особливість виду птиці, а не гормони, як заведено вважати серед споживачів. Птиця дійсно росте швидко завдяки особливостям породи та професійно підібраній, збалансованій системі харчування. Наприклад, достеменно відомо, що деякі промислові виробники курятини вирощують птицю без застосування будь-яких гормонів росту. Відповідне маркування вказане й на упаковках продукції цих виробників.

До речі, прогресивні компанії стежать за галуззю генетики птиці та закуповують племінних бройлерів й курчат для батьківського поголів'я лише у найкращих міжнародних компаній.

Міф 3. Бройлерів годують абичим

М'ясні породи – це саме ті апетитні курочки, тушки яких ми купуємо на прилавках магазинів і супермаркетів, з ніжним й соковитим м'ясом.

Харчування птиці завжди має прямий вплив на кінцевий результат, тому її годують тільки найкращим збалансованим харчуванням. До речі, на різних етапах розвитку птиці харчування теж різноманітне, продавець заздалегідь турбується про свій товар та леліє його, немов дитя.

Птицю годують комбікормами, до яких входять відібрані зерна пшениці, кукурудзи, сої. Також в раціон курей входить соняшник, а він своєю чергою є одним із найцінніших джерел рослинного білка, мінералів та амінокислот.

Рецептури кормів – унікальні, адже це власні розробки МХП, вони містять всі вітаміни та елементи, яких потребує птах на різних етапах життя, все, як у людей – у міру зростання птиці додаються нові або в інших пропорціях джерела вуглеводів, білків, вітамінів тощо. Це правда, що зі зміною віку курка потребує різних комплексів корисних елементів. Тому у нас є п'ять видів різноманітних рецептур кормів, – пояснюють у ТМ "Наша Ряба".

Курки-несучки – найпопулярніший вид для домашньої птиці, адже вона цілий рік несе господарям свіженькі яйця, але от м'ясо її при приготуванні вже не буде таким соковитим. На смак воно більше схоже на гуму, скільки б ви його не пекли чи тушкували. Призначення цього виду зовсім інше, та й на вигляд вони виростають не такими великими – у них набагато менше м'яса.

Насправді домашня курка може втекти та випити брудну, заражену бактеріями воду, а всі ми знаємо, наскільки серйозне захворювання сальмонельоз та якими жахливими наслідками для людини воно може закінчитися.

Купуючи домашню птицю з рук, ви не знаєте, чим вона харчувалася, де вигулювалася та чи піклувався про неї господар, як годиться.

Міф 4. Фабрична курка страждає в неволі, а домашня – вільна птиця

Ще один популярний міф стосується того, що фабрична птиця нібито тісниться у вузеньких клітках, а домашня вільно розгулює дворами. У цьому питанні утримання птиці насамперед залежить від совісті виробника. Оскільки існує два види утримання птиці – на підстилці або у клітці – усе залежить від умов фабрики.

Так, недобросовісні виробники тримають курей у тісних клітках без можливості вільного пересування та доступу до корму або води. Вони аргументують свої дії раціональним розподілом площі, меншими витратами на опалення, та й птах по суті швидше набиратиме вагу, адже він малорухливий.

Птиця повинна рости в умовах, максимально наближених до природних: бути забезпеченою просторими пташниками з вільним доступом до води та їжі, комфортними підстилками, належним мікрокліматом.

Шукайте виробників, які ретельно стежать за умовами утримання птиці та їхнім комфортом – освітленням, температурою, вологістю та вентиляцією, щоб перебування їхніх курочок було оптимальним до їх вимог. Про це, зазвичай можна почитати на сайтах виробників, соціальних мережах та інших джерелах, якщо компанії відкриті до своїх споживачів.

Обирайте безпечну продукцію

За домашньою птицею важче простежити, адже не у всіх господарів є можливість придбати спеціальні вимірювальні апарати та техніку. Без них важко встежити за оптимальним рівнем вологості та температурою у приміщенні або загоні.

Влітку птах може перегрітись на сонці, а взимку через недостатньо утеплене приміщення перемерзнути та захворіти.

Порівнювати різні види курей та стверджувати, що домашня курка краща через те, що вона меншого розміру та живе в сільській місцевості, а бройлери занадто великі, бо їх наколюють хімією – не правильно та некоректно. У кожного виду є своє призначення.

Отже, якщо підбити підсумки, ми доходимо до єдиного логічного висновку: ніхто не може вплинути на ваш вибір та тільки ви відповідаєте за ваше здоров’я та самопочуття.

Тому купуйте перевірену і сертифіковану продукцію – та споживайте її на здоров’я!