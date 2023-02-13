Попытаться приготовить пасту самому – удачная идея, которая поможет сэкономить и насладиться особым вкусом. Это легче, чем вы можете подумать, просто нужно знать несколько секретов.

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Правильная мука

Идеальным выбором для пасты будет мука сорта "00". Она имеет мелкую структуру, благодаря чему паста приобретет шелковистость.

Для яичной пасты подойдет обычная мука. Также следует помнить, что главным секретом удачной пасты является вымешивание, во время которого образуется клейковина.

Домашняя паста – особое удовольствие / Фото Pexels

Яйца

Яйца могут отличаться по размеру, поэтому здесь нужно быть особенно внимательным. Универсальное правило: 1 яйцо на 100 грамм муки. Можно добавлять еще желток, но это уже по вашему усмотрению. Если вы будете видеть, что дали много яиц – медленно добавьте ложку или две муки.

Третий ингредиент

Соль – так называемый "фантомный" ингредиент, с которым у многих поваров возникают проблемы. Можно воспользоваться любым советом по солению теста и воды, но помните одно: ни в коем случае не используйте крупную соль, иначе тесто будет рваться, когда вы его раскатаете.

Приготовление

Кастрюля должна быть большой, а вода хорошо подсоленной и при быстром кипении. Макароны должны свободно двигаться вокруг кастрюли.

Уже через 1,5 – 2 минуты паста поднимется на поверхность воды, а значит, будет готовиться. Если вы захотите готовить соус к пасте – обязательно возьмите крахмалистую воду из кастрюли, она сделает соус густым и шелковистым.