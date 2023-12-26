В этой вареной колбасе будет много коллагена. Она особенно полезна для женщин, работающих над молодостью своих суставов.

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Рецепт домашней вареной колбасы

  • Время: 3 часа
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. Отварите курицу с овощами несколько часов на малом огне, после чего отделите мясо от костей.
  2. Разведите желатин в еще теплом бульоне.
  3. Перебейте блендером мясо, кожу и мягкие хрящи, добавив желатиновый бульон и сок свеклы.
  4. Переложите готовую смесь в удобную форму, например бутылку с обрезанным горлышком. Поставьте в холодильник на день.