В этой вареной колбасе будет много коллагена. Она особенно полезна для женщин, работающих над молодостью своих суставов.

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Рецепт домашней вареной колбасы

Время : 3 часа

: 3 часа Порций: 8

Ингредиенты:

– средняя тушка курицы;

– морковь;

– луковица;

– соль, перец горошком;

– 1 пачка желатина;

– 30 миллилитров сока свеклы.

Приготовление:

Отварите курицу с овощами несколько часов на малом огне, после чего отделите мясо от костей. Разведите желатин в еще теплом бульоне. Перебейте блендером мясо, кожу и мягкие хрящи, добавив желатиновый бульон и сок свеклы. Переложите готовую смесь в удобную форму, например бутылку с обрезанным горлышком. Поставьте в холодильник на день.

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