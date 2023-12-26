В этой вареной колбасе будет много коллагена. Она особенно полезна для женщин, работающих над молодостью своих суставов.
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Рецепт домашней вареной колбасы
- Время: 3 часа
- Порций: 8
Приготовление:
- Отварите курицу с овощами несколько часов на малом огне, после чего отделите мясо от костей.
- Разведите желатин в еще теплом бульоне.
- Перебейте блендером мясо, кожу и мягкие хрящи, добавив желатиновый бульон и сок свеклы.
- Переложите готовую смесь в удобную форму, например бутылку с обрезанным горлышком. Поставьте в холодильник на день.