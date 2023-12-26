У цій вареній ковбасі буде багато колагену. Вона є особливо корисною для жінок, які працюють над молодістю своїх суглобів.

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Рецепт домашньої вареної ковбаси

  • Час: 3 години
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. Відваріть курку з овочами кілька годин на малому вогні, після чого відділіть м'ясо від кісток.
  2. Розведіть желатин у ще теплому бульйоні.
  3. Перебийте блендером м'ясо, шкіру, а також м'які хрящі, додавши желатиновий бульйон та сік буряка.
  4. Перекладіть готову суміш у зручну форму, наприклад пляшку з обрізаним горлечком. Поставте в холодильник на добу.