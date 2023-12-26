У цій вареній ковбасі буде багато колагену. Вона є особливо корисною для жінок, які працюють над молодістю своїх суглобів.

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Рецепт домашньої вареної ковбаси

Час : 3 години

: 3 години Порцій: 8

Інгредієнти:

– середня тушка курки;

– морква;

– цибулина;

– сіль, перець горошком;

– 1 пачка желатину;

– 30 мілілітрів соку буряка.

Приготування:

Відваріть курку з овочами кілька годин на малому вогні, після чого відділіть м'ясо від кісток. Розведіть желатин у ще теплому бульйоні. Перебийте блендером м'ясо, шкіру, а також м'які хрящі, додавши желатиновий бульйон та сік буряка. Перекладіть готову суміш у зручну форму, наприклад пляшку з обрізаним горлечком. Поставте в холодильник на добу.

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