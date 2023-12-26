Вы забудете о магазинной: готовим домашнюю вареную колбасу – простой рецепт

Вареная колбаса может быть очень полезной. Попробуйте приготовить ее дома из обычной курицы.

В этой вареной колбасе будет много коллагена. Она особенно полезна для женщин, работающих над молодостью своих суставов.

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Рецепт домашней вареной колбасы

Время : 3 часа

: 3 часа Порций: 8

– средняя тушка курицы;– морковь;– луковица;– соль, перец горошком;– 1 пачка желатина;– 30 миллилитров сока свеклы.

Приготовление:

Отварите курицу с овощами несколько часов на малом огне, после чего отделите мясо от костей. Разведите желатин в еще теплом бульоне. Перебейте блендером мясо, кожу и мягкие хрящи, добавив желатиновый бульон и сок свеклы. Переложите готовую смесь в удобную форму, например бутылку с обрезанным горлышком. Поставьте в холодильник на день.