Выпечка с грушей и камамбером – приготовьте особую закуску к столу

Булочки с грушей и камамбером – отличный вариант домашней выпечки за 30 минут. Они хрустящие, сочные и очень вкусные.

Когда захотелось чего-нибудь вкусненького, а дома кроме груш, сыра и замороженного слоеного теста ничего нет – выход есть. Готовим хрустящие, золотистые булочки.

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В рецепте сыр можно менять с камамбером на бри, или на голубой с плесенью, а вот груши советуем оставить. Они отлично подчеркивают вкус сыра.

Рецепт выпечки с грушей и камамбером

Время: 30 минут

30 минут Порции: 8 штук

– 500 граммов слоеного теста;– 2 – 3 груши;– половина камамбера или бри;– 1 яйцо;– измельченные орехи;– мед.

Приготовление:

️Слоеное тесто размораживаем согласно инструкции на упаковке. Извлеките его из морозилки за несколько часов до приготовления или за сутки и медленно размораживайте в холодильнике.

Груши нарезаем ломтиками, сыр – произвольными кусочками.

Нарезаем слоеное тесто на 8 ровных кусочков, слегка каждый раскатываем так, чтобы уместились груши.

Смазываем взболтанным яйцом, выкладываем ломтики груш, сверху пару кусочков сыра, присыпаем орехами.

Выпекаем при 190 градусах около 20 минут. Лучше ориентироваться по цвету выпечки, они должны быть золотистые.

Готовую листовую выпечку поливаем медом и смакуем.

Приятного тебе аппетита!