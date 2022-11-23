Коли закортіло чогось смачненького, а вдома окрім груш, сиру та замороженого листкового тіста нічого немає – вихід є. Готуємо хрумкі, золотисті булочки.

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У рецепті сир можна змінювати з камамберу на брі, або на блакитний з пліснявою, а от груші радимо залишити. Вони чудово підкреслюють смак сиру.

Рецепт випічки з грушею та камамбером

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 8 штук

Інгредієнти:

– 500 грамів листкового тіста;

– 2 – 3 груші;

– половина камамберу чи брі;

– 1 яйце;

– подрібнені горіхи;

– мед.

Приготування:

️Листкове тісто розморожуємо згідно з інструкцією на упаковці. Дістаньте його з морозилки за кілька годин до приготування, або за добу та повільно розморожуйте в холодильнику.

️Груші нарізаємо скибками, сир – довільними шматочками.

️Нарізаємо листкове тісто на 8 рівних шматочків, злегка кожен розкатуємо так, щоб вмістились груші.

Змазуємо збовтаним яйцем, викладаємо скибки груш, зверху пару шматочків сиру, присипаємо горіхами.

️Випікаємо при 190 градусах близько 20 хвилин. Краще орієнтуватися по кольору випічки, вони мають бути золотисті.

️Готову листкову випічку поливаємо медом і смакуємо.

Смачного!