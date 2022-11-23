Коли закортіло чогось смачненького, а вдома окрім груш, сиру та замороженого листкового тіста нічого немає – вихід є. Готуємо хрумкі, золотисті булочки.

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У рецепті сир можна змінювати з камамберу на брі, або на блакитний з пліснявою, а от груші радимо залишити. Вони чудово підкреслюють смак сиру.

Рецепт випічки з грушею та камамбером

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 8 штук

Приготування:

  • ️Листкове тісто розморожуємо згідно з інструкцією на упаковці. Дістаньте його з морозилки за кілька годин до приготування, або за добу та повільно розморожуйте в холодильнику.
  • ️Груші нарізаємо скибками, сир – довільними шматочками.
  • ️Нарізаємо листкове тісто на 8 рівних шматочків, злегка кожен розкатуємо так, щоб вмістились груші.
  • Змазуємо збовтаним яйцем, викладаємо скибки груш, зверху пару шматочків сиру, присипаємо горіхами.
  • ️Випікаємо при 190 градусах близько 20 хвилин. Краще орієнтуватися по кольору випічки, вони мають бути золотисті.
  • ️Готову листкову випічку поливаємо медом і смакуємо.

Смачного!