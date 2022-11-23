Когда захотелось чего-нибудь вкусненького, а дома кроме груш, сыра и замороженного слоеного теста ничего нет – выход есть. Готовим хрустящие, золотистые булочки.

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В рецепте сыр можно менять с камамбером на бри, или на голубой с плесенью, а вот груши советуем оставить. Они отлично подчеркивают вкус сыра.

Рецепт выпечки с грушей и камамбером

  • Время: 30 минут
  • Порции: 8 штук

Приготовление:

  • ️Слоеное тесто размораживаем согласно инструкции на упаковке. Извлеките его из морозилки за несколько часов до приготовления или за сутки и медленно размораживайте в холодильнике.
  • Груши нарезаем ломтиками, сыр – произвольными кусочками.
  • Нарезаем слоеное тесто на 8 ровных кусочков, слегка каждый раскатываем так, чтобы уместились груши.
  • Смазываем взболтанным яйцом, выкладываем ломтики груш, сверху пару кусочков сыра, присыпаем орехами.
  • Выпекаем при 190 градусах около 20 минут. Лучше ориентироваться по цвету выпечки, они должны быть золотистые.
  • Готовую листовую выпечку поливаем медом и смакуем.

Приятного тебе аппетита!