Древний украинский рецепт: маковник на манке
10 января 2022 , 17:22Читати новину українською
Источник:ютуб Лилии Цвит
Обожаете маковники так же, как и мы? Тогда вот вам старинный рецепт! Маковщик за ним – с яблоками, орешками и сухофруктами – получается удивительно вкусный и ароматный!
Маковник – традиционная выпечка украинской кухни. У каждой хозяйки есть свой, проверенный рецепт этой выпечки. Мы подготовили для вас особый рецепт маковника, так его готовили наши прабабушки.
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Рецепт древнего маковника на манке
- Время: 5
- Порции: 8
– 250 граммов сухого мака;
– 5 штук сырых куриных яиц;
– 150 граммов сахара;
– 1 пачка ванильного сахара;
– 300 граммов тертых яблок;
– 100 граммов манки;
– 1 чайная ложка соды;
– 150 граммов сливочного масла;
– 200 граммов сухофруктов;
– 100 граммов грецких орехов;
– цедра половины лимона;
– 150 граммов шоколада;
– 50 граммов жирных сливок.
Приготовление:
- Подготовьте для выпечки форму размером 30х18х8 сантиметров.
- Перетрите мак.
- Мак залейте водой в сотейнике, отправьте на медленный огонь и варите при постоянном помешивании. Он будет готов, когда испарится вся жидкость.
- Охладите мак при комнатной температуре.
- Яблоки натрите на грубой терке. Отожмите лишний сок из мякоти.
- Сухофрукты залейте крутым кипятком и оставьте на 10 минут. Процедите их и соедините с лимонной цедрой.
- Мягкое сливочное масло сбивайте миксером и добавляйте сырые желтки.
- К масляной массе добавьте мак, сухофрукты, яблоки, соду, манку и орехи. Тщательно перемешайте массу ложкой.
- Отдельно взбейте белки с сахаром и ванильным сахаром.
- Соедините массы и перемешайте. Выложите тесто в форму и выпекайте в разогретой духовке при 170 градусах 40 – 60 минут.
- Охладите готовый маковник и покройте его растопленным шоколадом со сливками. Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления древнего украинского маковника от Лилии Цвит: