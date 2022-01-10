Древний украинский рецепт: маковник на манке

Обожаете маковники так же, как и мы? Тогда вот вам старинный рецепт! Маковщик за ним – с яблоками, орешками и сухофруктами – получается удивительно вкусный и ароматный!

Маковник – традиционная выпечка украинской кухни. У каждой хозяйки есть свой, проверенный рецепт этой выпечки. Мы подготовили для вас особый рецепт маковника, так его готовили наши прабабушки.

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Рецепт древнего маковника на манке

Время : 5

: 5 Порции: 8

– 250 граммов сухого мака;– 5 штук сырых куриных яиц;– 150 граммов сахара;– 1 пачка ванильного сахара;– 300 граммов тертых яблок;– 100 граммов манки;– 1 чайная ложка соды;– 150 граммов сливочного масла;– 200 граммов сухофруктов;– 100 граммов грецких орехов;– цедра половины лимона;– 150 граммов шоколада;– 50 граммов жирных сливок.

Приготовление:

Подготовьте для выпечки форму размером 30х18х8 сантиметров. Перетрите мак. Мак залейте водой в сотейнике, отправьте на медленный огонь и варите при постоянном помешивании. Он будет готов, когда испарится вся жидкость. Охладите мак при комнатной температуре. Яблоки натрите на грубой терке. Отожмите лишний сок из мякоти. Сухофрукты залейте крутым кипятком и оставьте на 10 минут. Процедите их и соедините с лимонной цедрой. Мягкое сливочное масло сбивайте миксером и добавляйте сырые желтки. К масляной массе добавьте мак, сухофрукты, яблоки, соду, манку и орехи. Тщательно перемешайте массу ложкой. Отдельно взбейте белки с сахаром и ванильным сахаром. Соедините массы и перемешайте. Выложите тесто в форму и выпекайте в разогретой духовке при 170 градусах 40 – 60 минут. Охладите готовый маковник и покройте его растопленным шоколадом со сливками. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления древнего украинского маковника от Лилии Цвит: