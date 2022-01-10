Маковник – традиционная выпечка украинской кухни. У каждой хозяйки есть свой, проверенный рецепт этой выпечки. Мы подготовили для вас особый рецепт маковника, так его готовили наши прабабушки.

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Рецепт древнего маковника на манке

  • Время: 5
  • Порции: 8

Приготовление:

  1. Подготовьте для выпечки форму размером 30х18х8 сантиметров.
  2. Перетрите мак.
  3. Мак залейте водой в сотейнике, отправьте на медленный огонь и варите при постоянном помешивании. Он будет готов, когда испарится вся жидкость.
  4. Охладите мак при комнатной температуре.
  5. Яблоки натрите на грубой терке. Отожмите лишний сок из мякоти.
  6. Сухофрукты залейте крутым кипятком и оставьте на 10 минут. Процедите их и соедините с лимонной цедрой.
  7. Мягкое сливочное масло сбивайте миксером и добавляйте сырые желтки.
  8. К масляной массе добавьте мак, сухофрукты, яблоки, соду, манку и орехи. Тщательно перемешайте массу ложкой.
  9. Отдельно взбейте белки с сахаром и ванильным сахаром.
  10. Соедините массы и перемешайте. Выложите тесто в форму и выпекайте в разогретой духовке при 170 градусах 40 – 60 минут.
  11. Охладите готовый маковник и покройте его растопленным шоколадом со сливками. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления древнего украинского маковника от Лилии Цвит: