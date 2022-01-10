Маковник – традиционная выпечка украинской кухни. У каждой хозяйки есть свой, проверенный рецепт этой выпечки. Мы подготовили для вас особый рецепт маковника, так его готовили наши прабабушки.

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Рецепт древнего маковника на манке

Время : 5

: 5 Порции: 8

Ингредиенты:

– 250 граммов сухого мака;

– 5 штук сырых куриных яиц;

– 150 граммов сахара;

– 1 пачка ванильного сахара;

– 300 граммов тертых яблок;

– 100 граммов манки;

– 1 чайная ложка соды;

– 150 граммов сливочного масла;

– 200 граммов сухофруктов;

– 100 граммов грецких орехов;

– цедра половины лимона;

– 150 граммов шоколада;

– 50 граммов жирных сливок.

Приготовление:

Подготовьте для выпечки форму размером 30х18х8 сантиметров. Перетрите мак. Мак залейте водой в сотейнике, отправьте на медленный огонь и варите при постоянном помешивании. Он будет готов, когда испарится вся жидкость. Охладите мак при комнатной температуре. Яблоки натрите на грубой терке. Отожмите лишний сок из мякоти. Сухофрукты залейте крутым кипятком и оставьте на 10 минут. Процедите их и соедините с лимонной цедрой. Мягкое сливочное масло сбивайте миксером и добавляйте сырые желтки. К масляной массе добавьте мак, сухофрукты, яблоки, соду, манку и орехи. Тщательно перемешайте массу ложкой. Отдельно взбейте белки с сахаром и ванильным сахаром. Соедините массы и перемешайте. Выложите тесто в форму и выпекайте в разогретой духовке при 170 градусах 40 – 60 минут. Охладите готовый маковник и покройте его растопленным шоколадом со сливками. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления древнего украинского маковника от Лилии Цвит: