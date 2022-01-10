Маковник – традиционная выпечка украинской кухни. У каждой хозяйки есть свой, проверенный рецепт этой выпечки. Мы подготовили для вас особый рецепт маковника, так его готовили наши прабабушки.
Читайте также Когда вкусно всем: 3 легких рецепта сытных завтраков для себя и родных
Рецепт древнего маковника на манке
- Время: 5
- Порции: 8
Приготовление:
- Подготовьте для выпечки форму размером 30х18х8 сантиметров.
- Перетрите мак.
- Мак залейте водой в сотейнике, отправьте на медленный огонь и варите при постоянном помешивании. Он будет готов, когда испарится вся жидкость.
- Охладите мак при комнатной температуре.
- Яблоки натрите на грубой терке. Отожмите лишний сок из мякоти.
- Сухофрукты залейте крутым кипятком и оставьте на 10 минут. Процедите их и соедините с лимонной цедрой.
- Мягкое сливочное масло сбивайте миксером и добавляйте сырые желтки.
- К масляной массе добавьте мак, сухофрукты, яблоки, соду, манку и орехи. Тщательно перемешайте массу ложкой.
- Отдельно взбейте белки с сахаром и ванильным сахаром.
- Соедините массы и перемешайте. Выложите тесто в форму и выпекайте в разогретой духовке при 170 градусах 40 – 60 минут.
- Охладите готовый маковник и покройте его растопленным шоколадом со сливками. Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления древнего украинского маковника от Лилии Цвит: