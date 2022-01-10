Маківник – традиційна випічка української кухні. Кожна господиня має свій, перевірений рецепт цієї випічки. Ми підготували для вас особливий рецепт маківника, так його готували наші прабабусі.

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Рецепт давнього маківника на манці

Час: 5

5 Порції: 8

Інгредієнти:

– 250 грамів сухого маку;

– 5 штук сирих курячих яєць;

– 150 грамів цукру;

– 1 пачка ванільного цукру;

– 300 грамів тертих яблук;

– 100 грамів манки;

– 1 чайна ложка соди;

– 150 грамів вершкового масла;

– 200 грамів сухофруктів;

– 100 грамів волоських горіхів;

– цедра половини лимона;

– 150 грамів шоколаду;

– 50 грамів жирних вершків.

Приготування:

Підготуйте для випічки форму розміром 30х18х8 сантиметрів.

Перетріть мак.

Мак залийте водою в сотейнику, відправте на повільний вогонь та варіть при постійному помішуванні. Він буде готовим, коли випарується вся рідина.

Охолодіть мак при кімнатній температурі.

Яблука натріть на грубій тертці. Відіжміть зайвий сік з м'якоті.

Сухофрукти залийте окропом та залишіть на 10 хвилин. Процідіть їх та з'єднайте з цедрою лимона.

М'яке вершкове масло збивайте міксером та додавайте сирі жовтки.

До масляної маси додайте мак, сухофрукти, яблука, соду, манку і горіхи. Ретельно перемішайте масу ложкою.

Окремо збийте білки з цукром та ванільним цукром.

З'єднайте маси та перемішайте. Викладіть тісто у форму та випікайте в розігрітій духовці при 170 градусах 40 – 60 хвилин.

Охолодіть готовий маківник та покрийте його розтопленим шоколадом з вершками. Смачного!

Відеорецепт приготування давнього українського маківника від Лілії Цвіт: