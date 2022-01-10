Маківник – традиційна випічка української кухні. Кожна господиня має свій, перевірений рецепт цієї випічки. Ми підготували для вас особливий рецепт маківника, так його готували наші прабабусі.
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Рецепт давнього маківника на манці
- Час: 5
- Порції: 8
Приготування:
- Підготуйте для випічки форму розміром 30х18х8 сантиметрів.
- Перетріть мак.
- Мак залийте водою в сотейнику, відправте на повільний вогонь та варіть при постійному помішуванні. Він буде готовим, коли випарується вся рідина.
- Охолодіть мак при кімнатній температурі.
- Яблука натріть на грубій тертці. Відіжміть зайвий сік з м'якоті.
- Сухофрукти залийте окропом та залишіть на 10 хвилин. Процідіть їх та з'єднайте з цедрою лимона.
- М'яке вершкове масло збивайте міксером та додавайте сирі жовтки.
- До масляної маси додайте мак, сухофрукти, яблука, соду, манку і горіхи. Ретельно перемішайте масу ложкою.
- Окремо збийте білки з цукром та ванільним цукром.
- З'єднайте маси та перемішайте. Викладіть тісто у форму та випікайте в розігрітій духовці при 170 градусах 40 – 60 хвилин.
- Охолодіть готовий маківник та покрийте його розтопленим шоколадом з вершками. Смачного!
Відеорецепт приготування давнього українського маківника від Лілії Цвіт: