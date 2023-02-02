Выпечка из дрожжевого теста – слишком частый гость на наших столах, чтобы страдать над удачной основой. Следует воспользоваться проверенным рецептом опытных хозяек, чтобы сэкономить время, усилия и сосредоточиться на других делах.

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Рецепт сладкого дрожжевого теста

Время: 20 минут + время на поднятие теста

Порций: 1

Удачное тесто – это легко / Фото Pexels

Ингредиенты:

250 грамм муки;

3 – 4 грамма сухих дрожжей;

2 яйца;

30 грамм мелкого сахара;

200 грамм мягкого сливочного масла + для смазки миски;

1 желток.

Приготовление: