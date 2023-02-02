Выпечка из дрожжевого теста – слишком частый гость на наших столах, чтобы страдать над удачной основой. Следует воспользоваться проверенным рецептом опытных хозяек, чтобы сэкономить время, усилия и сосредоточиться на других делах.

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Рецепт сладкого дрожжевого теста

Время: 20 минут + время на поднятие теста

Порций: 1

Удачное тесто – это легко / Фото Pexels

Ингредиенты:

  • 250 грамм муки;
  • 3 – 4 грамма сухих дрожжей;
  • 2 яйца;
  • 30 грамм мелкого сахара;
  • 200 грамм мягкого сливочного масла + для смазки миски;
  • 1 желток.

Приготовление:

  1. Муку смешиваем с дрожжами, взбитыми яйцами и сахаром.
  2. Вымешиваем тесто, медленно добавляя мягкое масло.
  3. В конце вымешивания добавляем желток.
  4. Смазываем миску маслом, перекладываем в нее тесто, накрываем салфеткой и оставляем в теплом месте на 3 часа.
  5. Затем слегка вымешиваем тесто и оставляем в холодильнике.
  6. Независимо от того, какое блюдо мы готовим из теста, ему нужно будет дать больше часа в теплом месте для подъема.