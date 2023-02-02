Это должна уметь каждая хозяйка: лучшее сладкое дрожжевое тесто
2 февраля 2023, 20:16Читати новину українською
Источник:haps
Умение приготовить удачное тесто открывает перед нами множество кулинарных горизонтов. Не стоит тратить время на неудачные попытки – нужно просто найти "тот же" рецепт.
Выпечка из дрожжевого теста – слишком частый гость на наших столах, чтобы страдать над удачной основой. Следует воспользоваться проверенным рецептом опытных хозяек, чтобы сэкономить время, усилия и сосредоточиться на других делах.
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Рецепт сладкого дрожжевого теста
Время: 20 минут + время на поднятие теста
Порций: 1
Удачное тесто – это легко / Фото Pexels
Ингредиенты:
- 250 грамм муки;
- 3 – 4 грамма сухих дрожжей;
- 2 яйца;
- 30 грамм мелкого сахара;
- 200 грамм мягкого сливочного масла + для смазки миски;
- 1 желток.
Приготовление:
- Муку смешиваем с дрожжами, взбитыми яйцами и сахаром.
- Вымешиваем тесто, медленно добавляя мягкое масло.
- В конце вымешивания добавляем желток.
- Смазываем миску маслом, перекладываем в нее тесто, накрываем салфеткой и оставляем в теплом месте на 3 часа.
- Затем слегка вымешиваем тесто и оставляем в холодильнике.
- Независимо от того, какое блюдо мы готовим из теста, ему нужно будет дать больше часа в теплом месте для подъема.