Это один из самых простых рецептов печенья: здесь всего 4 ингредиента. Особенностью рецепта является светлое пиво.

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Оно насыщает тесто кислородом и придает десерту невероятный вкус!

Рецепт сахарного печенья на пиве

Время: 2 часа
Порций: 2

Пиво делает печенье особенным/ Фото Unsplash

Ингредиенты:

  • 125 граммов сливочного масла;
  • 250 граммов муки;
  • 2 – 3 столовые ложки сахара;
  • 60 миллилитров светлого пива.

Приготовление:

  1. Холодное масло нарежьте или натрите на крупной терке.
  2. Муку дважды просейте через сито.
  3. Смешайте масло с мукой и разотрите в мелкую крошку.
  4. Добавьте в смесь сахар, пиво, быстро замесите эластичное тесто и отправьте его в холодильник на 1 час.
  5. Охлажденное тесто разделите на 10 – 12 шариков. Сформируйте из них печенье (форма – произвольная).
  6. Обваляйте печенье в сахаре и выложите на противень.
  7. Выпекайте в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.