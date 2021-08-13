Это один из самых простых рецептов печенья: здесь всего 4 ингредиента. Особенностью рецепта является светлое пиво.
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Оно насыщает тесто кислородом и придает десерту невероятный вкус!
Рецепт сахарного печенья на пиве
Время: 2 часа
Порций: 2
Пиво делает печенье особенным/ Фото Unsplash
Ингредиенты:
- 125 граммов сливочного масла;
- 250 граммов муки;
- 2 – 3 столовые ложки сахара;
- 60 миллилитров светлого пива.
Приготовление:
- Холодное масло нарежьте или натрите на крупной терке.
- Муку дважды просейте через сито.
- Смешайте масло с мукой и разотрите в мелкую крошку.
- Добавьте в смесь сахар, пиво, быстро замесите эластичное тесто и отправьте его в холодильник на 1 час.
- Охлажденное тесто разделите на 10 – 12 шариков. Сформируйте из них печенье (форма – произвольная).
- Обваляйте печенье в сахаре и выложите на противень.
- Выпекайте в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.