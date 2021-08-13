Особливістю рецепту є те, що серед інгредієнтів є пиво. Воно додає тісту кисню та створює неймовірний смак.
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Це один із найпростіших рецептів печива, адже тут всього кілька інгредієнтів.
Рецепт цукрового печива
Час: 2 години
Порцій: 2
Пиво робить печиво особливим / Фото Unsplash
Інгредієнти:
- 125 грам вершкового масла;
- 250 грам муки;
- 2-3 столові ложки цукру;
- 60 мілілітрів світлого пива.
Приготування:
- Холодне масло потрібно нарізати на невеликі шматки або натерти на великій терці.
- Змішати масло з просіяною мукою і добре розтерти до дрібної крихти.
- Додати до суміші цукор, пиво та швидко замісити еластичне тісто. Залишити у холодильнику на 1 годину.
- Охолоджене тісто розділити на 10-12 шматочків. З кожного шматка тіста сформуйте печиво бажаної форми.
- Обваляйте печиво у цукрі та вистеліть на форму.
- Випікати потрібно у духовці 20 хвилин при температурі 180 градусів.