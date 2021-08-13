Особливістю рецепту є те, що серед інгредієнтів є пиво. Воно додає тісту кисню та створює неймовірний смак.

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Це один із найпростіших рецептів печива, адже тут всього кілька інгредієнтів.

Час: 2 години

Порцій: 2

Пиво робить печиво особливим / Фото Unsplash

Інгредієнти:

Приготування:

Поради:

За бажанням пиво у рецепті можна замінити на газовану воду.

Для випікання красивого печива тісто варто ретельно розділити на однакові шматки.

Якщо тісто занадто тонке, печиво буде твердим та крихким. Варто зробити печиво товщиною у півсантиметра – це зробить його м’яким та ніжним.