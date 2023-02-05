Когда еда пригорела: как спасти румяный пирог и другие блюда

Иногда случается, что из-за множества дел мы теряем бдительность, в результате чего еда готовится дольше, чем должна. Если такое случилось, не стоит переживать, ведь ситуацию можно исправить.

Подгорание пищи – это то, что может случиться с каждым из нас, вне зависимости от уровня кулинарных навыков и опыта. Впрочем, не всегда ситуация критическая, и если знать некоторые секреты, то о неудаче никто и не узнает.

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Что делать с супом

Большой огонь и невнимательность часто приводят к тому, что жесткие кусочки – обычно овощи и мясо – могут опуститься на дно и подгореть. Простой способ спасти блюдо: выключить плиту и осторожно перелить жидкость из супа в другую кастрюлю, избегая прилипающих ко дну кусочков.

Для того чтобы сбалансировать вкус, добавьте к супу немного меда, сахара или карамелизированного лука.

Вкусно и согревающе / Фото unsplash

Мясо с "угольком"

Первое, что нужно помнить о подгоревшем стейке или куриной грудке: такая неприятность может не навредить блюду, а скорее наоборот. Научное название этого явления – "реакция Майяра". Именно благодаря этому мясо становится румяным и имеет специфический вкус.

Реакция Майяра Названа именем французского врача и химика Луи Камиля Майяра. В 1911 году он выделил процесс потемнения пищи под влиянием тепла. Это химическая реакция между аминокислотами и сахарами, которая происходит при нагревании. В процессе приготовления пищи (обжарки мяса или выпекания хлеба) появляется корочка золотистого или коричневого цвета, благодаря которой блюдо приобретает особый вкус и аромат.

Однако если жарка вышла из-под контроля и мясо стало черным, снимите его с огня, разрежьте и выбросьте подгоревшие куски. Затем продолжайте готовить на меньшем огне (если мясо еще не готово).

Лучший обед / Фото unsplash

Когда подгорел десерт

Даже профессиональные кондитеры иногда подрумянивают торт, а затем они обрезают обожженные края. Однако это может быть тяжело с печеньем, поскольку оно маленькое по размеру. В таких случаях следует воспользоваться теркой. Она поможет легко и незаметно избавиться от подгоревших частей.

Если вы печете пирог и понимаете, что верх становится слишком темным, а пирог еще сырой, оторвите кусок алюминиевой фольги и накройте место, которое начинает гореть.