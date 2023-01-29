Хотите, чтобы на вашей кухне все работало как слаженный механизм? Просто следуйте нескольким полезным советам – и готовить будет интереснее, легче и приятнее.
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Замораживаем сок лимона
Если после приготовления салата или любимого напитка у вас остался кусочек лимона или лайма, лучший вариант хранения – заморозить сок в форме для льда.
В каждый кубик добавьте столовую ложку сока. Полученные таким образом кубики очень удобны, их следует всегда иметь под рукой. Вы можете использовать этот метод для хранения остатков специй и трав (с использованием оливкового масла).
Полезные лайфхаки / Фото unsplash
Работать с тестом легко
Для того чтобы тесто во время раскачки не прилипало к валику или другим поверхностям, можно воспользоваться одним простым лайфхаком: просто заверните его в пергаментную бумагу. Такой способ значительно облегчит работу.
Проводити час на кухні слід із задоволенням / Фото unsplash
Как быстро почистить чеснок
У чесночного зубчика сначала срежьте корни, затем приложите к нему ручку ножа. Нажимайте, пока не услышите характерный хруст. Теперь вы легко избавитесь от остатков кожуры.
Когда все просто / Фото unsplash
Организация пространства в холодильнике
Наполняя холодильник, убедитесь, что любые старые или скоропортящиеся предметы идут спереди, а новые сзади. Это дает вам больше шансов использовать или съесть их, пока они еще свежи!