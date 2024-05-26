Управитесь за 10 минут: рецепт бюджетной намазки, которая исчезает за секунду
26 мая 2024, 20:49Читати новину українською
Источник:yuliia.senych
Намазка всегда пригодится, когда хочется чего-то вкусного и быстрого. Попробуйте приготовить ее по этому элементарному рецепту.
Эту намазку еще называют еврейской. Также она известна как салат "Белочка".
Будет вкусно Ваши родные будут в восторге: приготовьте фантастический пирог с курицей и грибами
Душистая намазка из плавленых сырков
- Время: 10 минут
- Порций: 4
– 1 вареное яйцо;
– 1 плавленый сырок;
– 1 зубчик чеснока;
– соль, перец по вкусу;
– 1 столовая ложка майонеза;
– 1 чайная ложка горчицы.
Смотрите, как приготовить еврейскую намазку: видео
Приготовление:
- Плавленый сырок и чеснок натрите на мелкой терке.
- Добавьте майонез и горчицу. Посолите и поперчите по вкусу.
- Натрите яйцо и перемешайте.
- Багет поджарьте с обеих сторон и смажьте намазкой.