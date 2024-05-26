Управитесь за 10 минут: рецепт бюджетной намазки, которая исчезает за секунду

26 мая 2024, 20:49
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Источник:

yuliia.senych

Намазка всегда пригодится, когда хочется чего-то вкусного и быстрого. Попробуйте приготовить ее по этому элементарному рецепту.

Эту намазку еще называют еврейской. Также она известна как салат "Белочка".

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Душистая намазка из плавленых сырков

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 вареное яйцо;
– 1 плавленый сырок;
– 1 зубчик чеснока;
– соль, перец по вкусу;
– 1 столовая ложка майонеза;
– 1 чайная ложка горчицы.

Смотрите, как приготовить еврейскую намазку: видео

Приготовление:

  1. Плавленый сырок и чеснок натрите на мелкой терке.
  2. Добавьте майонез и горчицу. Посолите и поперчите по вкусу.
  3. Натрите яйцо и перемешайте.
  4. Багет поджарьте с обеих сторон и смажьте намазкой.
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Автор: Ольга Котів