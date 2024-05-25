Вы можете менять начинку на свое усмотрение. Для этого прекрасно подойдут фарш, твердый сыр или творог, овощи и тому подобное.
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Пирог с курицей и грибами
- Время: 2 часа
- Порций: 6
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Приготовление:
- В просеянную муку добавьте соль, разрыхлитель и охлажденное сливочное масло. Перетрите эту смесь в крошку, добавьте желток и холодную воду. Замесите тесто, заверните его в пленку и поставьте в холодильник на 30 – 40 минут.
- На сливочном масле обжарьте нарезанные филе и грибы до золотистой корочки, добавьте специи по вкусу.
- Тесто достаньте из холодильника, раскатайте и вырежьте круг диаметром 24 сантиметра. Переложите в форму. Из обрезков теста сформируйте бортики.
- Проколите основу вилкой и выпекайте 10 минут при 200 градусах.
- Соедините яйца, сливки, тертый сыр и специи. На подпеченное тесто выложите начинку и залейте заливкой. Выпекайте 35 – 40 минут при температуре 200 градусов.