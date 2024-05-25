Вы можете менять начинку на свое усмотрение. Для этого прекрасно подойдут фарш, твердый сыр или творог, овощи и тому подобное.

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Пирог с курицей и грибами

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6

Ингредиенты для теста:

– 200 граммов муки;

– 100 граммов масла;

– 1 желток;

– 3 столовые ложки воды;

– четверть чайной ложки разрыхлителя;

– треть чайной ложки соли.

Начинка:

– 250 – 300 граммов филе курицы;

– 250 граммов грибов;

– масло для жарки.

Заливка:

– 3 яйца;

– 200 миллилитров сливок 20 – 30%;

– 100 – 150 граммов тертого сыра;

– специи по вкусу.

Смотрите видео, как приготовить пирог с курицей и грибами

Приготовление:

В просеянную муку добавьте соль, разрыхлитель и охлажденное сливочное масло. Перетрите эту смесь в крошку, добавьте желток и холодную воду. Замесите тесто, заверните его в пленку и поставьте в холодильник на 30 – 40 минут. На сливочном масле обжарьте нарезанные филе и грибы до золотистой корочки, добавьте специи по вкусу. Тесто достаньте из холодильника, раскатайте и вырежьте круг диаметром 24 сантиметра. Переложите в форму. Из обрезков теста сформируйте бортики. Проколите основу вилкой и выпекайте 10 минут при 200 градусах. Соедините яйца, сливки, тертый сыр и специи. На подпеченное тесто выложите начинку и залейте заливкой. Выпекайте 35 – 40 минут при температуре 200 градусов.

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