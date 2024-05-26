Террин можно есть не только холодным, но и горячим. Обязательно попробуйте – вам понравится.
Будет вкусно Ваши родные будут в восторге: приготовьте фантастический пирог с курицей и грибами
Рецепт террина из курицы и горошка
- Время: 1 час 40 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Куриное филе помойте, обсушите и измельчите в блендере. Переложите фарш в миску, добавьте яйцо, перемешайте и поставьте на 15 минут в холодильник.
- Тем временем горошек разморозьте и обсушите бумажным полотенцем. Чернослив хорошо помойте, тоже обсушите и нарежьте кусочками.
- Охлажденное мясо соедините с кусочками чернослива, зеленью, горошком, сливками. Посолите, поперчите, добавьте специи и перемешайте.
- В смазанную растительным маслом форму плотно выложите фарш. Накройте крышкой или пергаментом.
- Запекайте куриный террин 1 час в разогретой до 180 градусов духовке. Дайте немного остыть, а затем осторожно переверните на тарелку и нарежьте порционными кусочками.