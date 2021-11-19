Курица, фаршированная грибами и овощами: праздничное блюдо за 60 минут
Источник:инстаграм Яны Станишевской
Впереди много зимних праздников: Андрея, Екатерины, Романа, Николая, а это значит, что составлять меню к праздничному столу нужно заранее. Мы подготовили для вас рецепт фаршированной курицы с грибами и овощами по рецепту украинской блогерши Яны Станишевской. Девушка обожает готовить и каждый раз удивляет читателей новыми и оригинальными блюдами к столу.
Рецепт фаршированной курицы с грибами
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Время: 60 минут
Порции: 6
Приготовление курицы / Фото Яны СтанишевскойИнгредиенты:
– 1 большая тушка курицы;
– 200 граммов грибов;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– 1 пастернак;
– 5 – 6 ломтей бекона;
– веточка розмарина;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Грибы, лук, морковь и пастернак почистите от кожуры, нарежьте или натрите на терке.
- Разогрейте сковородку с маслом и поочередно добавляйте овощи обжариваться до румяной корочки.
- Разрежьте курицу пополам и удалите скелет. Главное делайте это крайне осторожно, чтобы не разорвать кожи.
- Мясо со скелета перемелите на мясорубке и обжарьте вместе с овощами.
- Выложите начинку в середину курицы, посыпьте любимыми специями.
- Заверните курицу с начинкой. На шов выложите кусочки бекона и розмарин.
- Плотно свяжите курицу, чтобы она не разошлась во время приготовления.
- Если курица не слишком жирная, положите в середину начинки несколько кусочков сливочного масла.
- Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте 35 – 40 минут.
- Нарежьте готовую курицу как обычный рулет и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Текст публикации Яны Станишевской:
Извините, что на ночь глядя, но я только пришкрябала домой. И достала нашу курочку.
Для рецепта: 1 большая курица целая.
200 гр грибов (у меня белые, а в оригинале шампиньоны были).
1 луковица, 1 морковка и 1 пастернак.
5-6 слайсов бекона и веточка розмарина, специи любимые.
Грибы, лук, морковь и пастернак, чистым, режем или натираем на терке то, что можно, и обжариваем по очереди на подсолнечном масле. Это начинка. Сюда же отправим и фарш из куриной грудки, которую разрежем и перемелем чуть позже.
Курица: разрезаем ее на половину вертикально в районе груди и вынимаем скелет, звучит страшно, на самом деле все просто. Стараетесь главное не порвать шкурку, в нее мы потом будем заворачивать нашу начинку.
Выкладываем нашу начинку (фарш + жареные овощи), присыпаем любимыми специями и заворачиваем обратно, как на последнем фото). Сверху по шву выкладываем бекон и розмарин и связываем нашу курицу, чтобы не распалась. Если курица очень тощая была, можно вложить внутрь кусочки сливочного масла. Я делала без.
Очень сочная внутри, а корочка хрустящая. Это идеальный баланс.
Возможно секрет именно в моей panasonic, когда 20 минут выпекаем на обычном режиме при 200*С, а остальные, 10 на режиме healthy fry. Это к слову, мой самый любимый режим.
Ну а если в обычной, то просто выпекаем 35-40 минут.
Нарезаем потом как обычный рулет.
Вкусно просто нет слов. Просто попробуйте.