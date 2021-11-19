Рецепт фаршированной курицы с грибами

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Время: 60 минут

Порции: 6

Приготовление курицы / Фото Яны Станишевской

Ингредиенты:

– 1 большая тушка курицы;

– 200 граммов грибов;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 1 пастернак;

– 5 – 6 ломтей бекона;

– веточка розмарина;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Грибы, лук, морковь и пастернак почистите от кожуры, нарежьте или натрите на терке. Разогрейте сковородку с маслом и поочередно добавляйте овощи обжариваться до румяной корочки. Разрежьте курицу пополам и удалите скелет. Главное делайте это крайне осторожно, чтобы не разорвать кожи. Мясо со скелета перемелите на мясорубке и обжарьте вместе с овощами. Выложите начинку в середину курицы, посыпьте любимыми специями. Заверните курицу с начинкой. На шов выложите кусочки бекона и розмарин.

Приготовление курицы / Фото Яны Станишевской

Плотно свяжите курицу, чтобы она не разошлась во время приготовления. Если курица не слишком жирная, положите в середину начинки несколько кусочков сливочного масла. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте 35 – 40 минут.

Приготовление курицы / Фото Яны Станишевской

Нарежьте готовую курицу как обычный рулет и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Текст публикации Яны Станишевской:

Извините, что на ночь глядя, но я только пришкрябала домой. И достала нашу курочку.

Для рецепта: 1 большая курица целая.

200 гр грибов (у меня белые, а в оригинале шампиньоны были).

1 луковица, 1 морковка и 1 пастернак.

5-6 слайсов бекона и веточка розмарина, специи любимые.

Грибы, лук, морковь и пастернак, чистым, режем или натираем на терке то, что можно, и обжариваем по очереди на подсолнечном масле. Это начинка. Сюда же отправим и фарш из куриной грудки, которую разрежем и перемелем чуть позже.

Курица: разрезаем ее на половину вертикально в районе груди и вынимаем скелет, звучит страшно, на самом деле все просто. Стараетесь главное не порвать шкурку, в нее мы потом будем заворачивать нашу начинку.

Выкладываем нашу начинку (фарш + жареные овощи), присыпаем любимыми специями и заворачиваем обратно, как на последнем фото). Сверху по шву выкладываем бекон и розмарин и связываем нашу курицу, чтобы не распалась. Если курица очень тощая была, можно вложить внутрь кусочки сливочного масла. Я делала без.

Очень сочная внутри, а корочка хрустящая. Это идеальный баланс.

Возможно секрет именно в моей panasonic, когда 20 минут выпекаем на обычном режиме при 200*С, а остальные, 10 на режиме healthy fry. Это к слову, мой самый любимый режим.

Ну а если в обычной, то просто выпекаем 35-40 минут.

Нарезаем потом как обычный рулет.

Вкусно просто нет слов. Просто попробуйте.