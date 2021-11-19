Рецепт фаршированої курки грибами
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- Час: 60 хвилин
- Порції: 6
Приготування курки / Фото Яни Станішевської
Приготування:
- Гриби, цибулю, моркву та пастернак почистіть від шкірки, наріжте або натріть на тертці.
- Розігрійте сковорідку з олією та по черзі додавайте овочі обсмажуватися до рум'яної скоринки.
- Розріжте курку на половину та вийміть скелет. Головне робіть це вкрай обережно, щоб не розірвати шкірку.
- М'ясо зі скелета перемеліть на м'ясорубці та обсмажте разом з овочами.
- Викладіть начинку в середину курки, посипте улюбленими спеціями.
- Загорніть курку з начинкою. На шов викладіть шматочки бекону та розмарин.
Приготування курки / Фото Яни Станішевської
- Щільно зв'яжіть курку, щоб вона не розійшлася під час приготування.
- Якщо курка не надто жирна, покладіть в середину начинки кілька шматочків вершкового масла.
- Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте 35 – 40 хвилин.
Приготування курки / Фото Яни Станішевської
- Наріжте готову курку, як звичайний рулет та подавайте до столу. Смачного!
Текст публікації Яни Станішевської:
Извините, что на ночь глядя , но я только пришкребла домой. И достала нашу курочку .
Для рецепта: 1 большая курица целая.
200 гр грибов (у меня белые , а в оригинале шампиньоны были.
1 луковица, 1 морковка и 1 Пастернак.
5-6 слайсов бекона и веточка розмарина, специи любимые.
Грибы, лук, морковку и пастернак, чистим, режем или натираем на терке, то что можно и обжариваем по очереди на подсолнечном масле. Это начинка. Сюда же отправим и фарш из куриной грудки, которую разрежем и перемелем чуть позже.
Курица: разрезаем ее на половину вертикально в районе груди и вынимаем скелет , звучит страшно , на самом деле все просто. Стараетесь главное не порвать шкуру, в неё мы потом будем заворачивать нашу начинку.
Выкладываем нашу начинку (фарш + жареные овощи), присыпаем любимыми специями и заворачиваем назад, как на последнем фото) Сверху по шву выкладываем бекон и розмарин и связываем нашу курицу, что бы не распалась. Если курица очень тощая была, можно вложить внутрь кусочки сливочного масла. Я делала без.
Очень сочная внутри, а корочка хрустящая. Это идеальный баланс.
Возможно секрет именно в моей panasonic, когда 20 минут выпекаем на обычном режиме при 200*С, а остальные ,10 на режиме healthy fry .Это к слову , мой самый любимый режим.
Ну а если в обычной, то выпекаем просто 35-40 минут.
Нарезаем потом как обычный рулет.
Вкусно просто нет слов. Просто попробуйте.