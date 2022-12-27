Фаршированные шампиньоны – идеальная горячая закуска к праздничному столу. Сочная начинка из овощей и курятины понравится буквально каждому.
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По этому рецепту у вас получится около 15 штук, которые мгновенно разлетятся из тарелки.
Рецепт фаршированных шампиньонов
- Время: 1 час
- Порции: 15 штук
Приготовление:
- Отвариваем куриное филе до готовности в подсоленной воде.
- Лук нарезаем мелкими кусочками, морковь натираем. Поджариваем до золотистости лук, добавляем морковь и тушим еще 5 – 6 минут.
- У грибов удаляем ножки и нарезаем их маленькими кубиками. Добавляем в морковь с луком, солим и тушим вместе еще 5 минут.
- Готовое филе нарезаем очень мелко. Сыр натираем на мелкой терке (немножко оставьте для посыпки сверху) и соединяем зажарку, творог и филе. Перемешиваем и по желанию можно добавить ложку сметаны. Наполняем грибы начинкой, сверху посыпаем творогом.
- Запекаем при 180 градусах 30 минут.
Приятного тебе аппетита!