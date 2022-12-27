Фаршированные шампиньоны – идеальная горячая закуска к праздничному столу. Сочная начинка из овощей и курятины понравится буквально каждому.

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По этому рецепту у вас получится около 15 штук, которые мгновенно разлетятся из тарелки.

Рецепт фаршированных шампиньонов

Время: 1 час

1 час Порции: 15 штук

Ингредиенты:

– 15 больших шампиньонов;

– 2 маленькие луковицы;

– 1 небольшая морковь;

– 1 маленькое куриное филе;

– 200 граммов твердого сыра;

– соль;

– перец;

– масло.

Приготовление:

Отвариваем куриное филе до готовности в подсоленной воде.

Лук нарезаем мелкими кусочками, морковь натираем. Поджариваем до золотистости лук, добавляем морковь и тушим еще 5 – 6 минут.

У грибов удаляем ножки и нарезаем их маленькими кубиками. Добавляем в морковь с луком, солим и тушим вместе еще 5 минут.

Готовое филе нарезаем очень мелко. Сыр натираем на мелкой терке (немножко оставьте для посыпки сверху) и соединяем зажарку, творог и филе. Перемешиваем и по желанию можно добавить ложку сметаны. Наполняем грибы начинкой, сверху посыпаем творогом.

Запекаем при 180 градусах 30 минут.

Приятного тебе аппетита!