Фаршировані печериці – ідеальна гаряча закуска до святкового столу. Соковита начинка з овочів та курятини сподобається буквально кожному.

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За цим рецептом у вас вийде близько 15 штук, які вмить розлетяться з тарілки.

Рецепт фаршированих печериць

Час: 1 година

1 година Порції: 15 штук

Інгредієнти:

– 15 великих печериць;

– 2 маленькі цибулини;

– 1 невелика морква;

– 1 маленьке куряче філе;

– 200 грамів твердого сиру;

– сіль;

– перець;

– олія.

Приготування:

Відварюємо куряче філе до готовності у підсоленій воді.

Цибулю нарізаємо дрібними шматочками, моркву натираємо. Підсмажуємо до золотистості цибулю, додаємо моркву і тушкуємо ще 5 – 6 хвилин.

У грибів видаляємо ніжки і нарізаємо їх маленькими кубиками. Додаємо до моркви з цибулею, солимо і тушкуємо разом ще 5 хвилин.

Готове філе нарізаємо дуже дрібно. Сир натираємо на мілкій терці (трішки залиште для посипки зверху) і з'єднуємо засмажку, сир і філе. Перемішуємо і за бажанням можна додати ложку сметани. Наповнюємо гриби начинкою, зверху посипаємо сиром.

Запікаємо при 180 градусах 30 хвилин.

Смачного!