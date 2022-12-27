Фаршировані печериці – ідеальна гаряча закуска до святкового столу. Соковита начинка з овочів та курятини сподобається буквально кожному.
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За цим рецептом у вас вийде близько 15 штук, які вмить розлетяться з тарілки.
Рецепт фаршированих печериць
- Час: 1 година
- Порції: 15 штук
Приготування:
- Відварюємо куряче філе до готовності у підсоленій воді.
- Цибулю нарізаємо дрібними шматочками, моркву натираємо. Підсмажуємо до золотистості цибулю, додаємо моркву і тушкуємо ще 5 – 6 хвилин.
- У грибів видаляємо ніжки і нарізаємо їх маленькими кубиками. Додаємо до моркви з цибулею, солимо і тушкуємо разом ще 5 хвилин.
- Готове філе нарізаємо дуже дрібно. Сир натираємо на мілкій терці (трішки залиште для посипки зверху) і з'єднуємо засмажку, сир і філе. Перемішуємо і за бажанням можна додати ложку сметани. Наповнюємо гриби начинкою, зверху посипаємо сиром.
- Запікаємо при 180 градусах 30 хвилин.
Смачного!