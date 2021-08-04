Хотите начинку посытнее? Тогда рекомендуем нежную курочку и рис. А чтобы блюдо было не таким калорийным, приготовьте его в духовке.

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Такие перчики с удовольствием едят и взрослые и дети. Для малышей возьмите перец разных цветов: пестрые блюда есть интереснее!

Рецепт фаршированных перцев с курицей и рисом

Время : 80 минут

: 80 минут Порции: 5 – 6



Болгарский перец с начинкой / Фото Гастроном

Ингредиенты:

- 6 болгарских перцев;

- 1 стакан риса;

- 400 - 500 г куриного фарша;

- 2 моркови

- 1 репчатый лук;

- соль по вашему вкусу;

- черный молотый перец по вашему вкусу;

- 400 мл сметаны.

Приготовление: