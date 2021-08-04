Хотите начинку посытнее? Тогда рекомендуем нежную курочку и рис. А чтобы блюдо было не таким калорийным, приготовьте его в духовке.
Читайте также Жарим шашлык во Львове: ТОП-6 локаций, где можно прекрасно отдохнуть на природе
Такие перчики с удовольствием едят и взрослые и дети. Для малышей возьмите перец разных цветов: пестрые блюда есть интереснее!
Рецепт фаршированных перцев с курицей и рисом
- Время: 80 минут
- Порции: 5 – 6
Болгарский перец с начинкой / Фото Гастроном
Приготовление:
- Тщательно помойте перцы, срежьте верхушку и удалите семена.
- Отварите рис до полуготовности в подсоленной воде. Охладите рис.
- Нарежьте лук мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке.
- На разогретой сковороде с маслом или сливочным маслом обжарьте лук и морковь. Посолите и поперчите их и перемешайте.
- Смешайте половину овощей с рисом, добавьте куриный фарш и тщательно перемешайте начинку для фаршированных перцев.
- Начините перцы и выложите в противень. Накройте перцы их верхушками.
Фаршированный перец / Фото Молочный альянс
- Смешайте сметану с остальными обжаренными овощами и залейте фаршированные перцы.
- Отправьте блюдо выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.
- Попробуйте перцы на готовность, если нужно еще их допечь – отправьте еще на 15 минут в духовку.
- Подавайте фаршированные болгарские перцы с подливкой. Приятного аппетита!