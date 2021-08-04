Хотите начинку посытнее? Тогда рекомендуем нежную курочку и рис. А чтобы блюдо было не таким калорийным, приготовьте его в духовке.

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Такие перчики с удовольствием едят и взрослые и дети. Для малышей возьмите перец разных цветов: пестрые блюда есть интереснее!

Рецепт фаршированных перцев с курицей и рисом

  • Время: 80 минут
  • Порции: 5 – 6

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Болгарский перец с начинкой / Фото Гастроном

Приготовление:

  1. Тщательно помойте перцы, срежьте верхушку и удалите семена.
  2. Отварите рис до полуготовности в подсоленной воде. Охладите рис.
  3. Нарежьте лук мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке.
  4. На разогретой сковороде с маслом или сливочным маслом обжарьте лук и морковь. Посолите и поперчите их и перемешайте.
  5. Смешайте половину овощей с рисом, добавьте куриный фарш и тщательно перемешайте начинку для фаршированных перцев.
  6. Начините перцы и выложите в противень. Накройте перцы их верхушками.

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    Фаршированный перец / Фото Молочный альянс
  7. Смешайте сметану с остальными обжаренными овощами и залейте фаршированные перцы.
  8. Отправьте блюдо выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.
  9. Попробуйте перцы на готовность, если нужно еще их допечь – отправьте еще на 15 минут в духовку.
  10. Подавайте фаршированные болгарские перцы с подливкой. Приятного аппетита!