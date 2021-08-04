Болгарський солодкий перець можна фарширувати різноманітними начинками: від домашнього сиру до овочів, чи обрати ситну і дієтичну м'ясну начинку з рисом.

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Приготування страви в духовці зменшує калорійність страви, а всі корисні вітаміни та мінерали заливаються у продуктах. Такі перчики залюбки будуть їсти як дорослі, так і діти. Щоправда, для дітей можете обрати болгарські перці різних кольорів – так цікавіше!

Рецепт фаршированих перців з курятиною та рисом

Час : 80 хвилин

: 80 хвилин Порції: 5 – 6



Болгарський перець з начинкою / Фото Гастроном

Інгредієнти:

– 6 болгарських перців;

– 1 склянка рису;

– 400 – 500 г курячого фаршу;

– 2 моркви;

– 1 ріпчаста цибуля;

– сіль на ваш смак;

– чорний мелений перець на ваш смак;

– 400 мл сметани.

Приготування: