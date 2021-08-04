Лучше всего идет с курочкой и рисом: фаршированный болгарский перец в духовке

Пока сезон, почаще ешьте болгарский перец – и сырой, и в омлетах, и фаршированный... В любом виде он вкусен и полезен! Перец можно фаршировать чем угодно: творогом, овощами...

Хотите начинку посытнее? Тогда рекомендуем нежную курочку и рис. А чтобы блюдо было не таким калорийным, приготовьте его в духовке.

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Такие перчики с удовольствием едят и взрослые и дети. Для малышей возьмите перец разных цветов: пестрые блюда есть интереснее!

Рецепт фаршированных перцев с курицей и рисом

Время : 80 минут

: 80 минут Порции: 5 – 6



Болгарский перец с начинкой / Фото Гастроном

Приготовление:

Тщательно помойте перцы, срежьте верхушку и удалите семена. Отварите рис до полуготовности в подсоленной воде. Охладите рис. Нарежьте лук мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке. На разогретой сковороде с маслом или сливочным маслом обжарьте лук и морковь. Посолите и поперчите их и перемешайте. Смешайте половину овощей с рисом, добавьте куриный фарш и тщательно перемешайте начинку для фаршированных перцев. Начините перцы и выложите в противень. Накройте перцы их верхушками.





Фаршированный перец / Фото Молочный альянс

Смешайте сметану с остальными обжаренными овощами и залейте фаршированные перцы. Отправьте блюдо выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут. Попробуйте перцы на готовность, если нужно еще их допечь – отправьте еще на 15 минут в духовку. Подавайте фаршированные болгарские перцы с подливкой. Приятного аппетита!

- 6 болгарских перцев;- 1 стакан риса;- 400 - 500 г куриного фарша;- 2 моркови- 1 репчатый лук;- соль по вашему вкусу;- черный молотый перец по вашему вкусу;- 400 мл сметаны.