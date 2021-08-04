Лучше всего идет с курочкой и рисом: фаршированный болгарский перец в духовке
4 августа 2021 , 16:01Читати новину українською
Источник:24 канал
Пока сезон, почаще ешьте болгарский перец – и сырой, и в омлетах, и фаршированный... В любом виде он вкусен и полезен! Перец можно фаршировать чем угодно: творогом, овощами...
Хотите начинку посытнее? Тогда рекомендуем нежную курочку и рис. А чтобы блюдо было не таким калорийным, приготовьте его в духовке.
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Такие перчики с удовольствием едят и взрослые и дети. Для малышей возьмите перец разных цветов: пестрые блюда есть интереснее!
Рецепт фаршированных перцев с курицей и рисом
- Время: 80 минут
- Порции: 5 – 6
Болгарский перец с начинкой / Фото Гастроном
- 6 болгарских перцев;
- 1 стакан риса;
- 400 - 500 г куриного фарша;
- 2 моркови
- 1 репчатый лук;
- соль по вашему вкусу;
- черный молотый перец по вашему вкусу;
- 400 мл сметаны.
Приготовление:
- Тщательно помойте перцы, срежьте верхушку и удалите семена.
- Отварите рис до полуготовности в подсоленной воде. Охладите рис.
- Нарежьте лук мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке.
- На разогретой сковороде с маслом или сливочным маслом обжарьте лук и морковь. Посолите и поперчите их и перемешайте.
- Смешайте половину овощей с рисом, добавьте куриный фарш и тщательно перемешайте начинку для фаршированных перцев.
- Начините перцы и выложите в противень. Накройте перцы их верхушками.
Фаршированный перец / Фото Молочный альянс
- Смешайте сметану с остальными обжаренными овощами и залейте фаршированные перцы.
- Отправьте блюдо выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.
- Попробуйте перцы на готовность, если нужно еще их допечь – отправьте еще на 15 минут в духовку.
- Подавайте фаршированные болгарские перцы с подливкой. Приятного аппетита!