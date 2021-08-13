Перец, начиненный фаршем-ассорти и рисом, в ароматном соусе из томатов и сметаны
Источник:24 канал
Это блюдо отлично подходит как для обычного, так и праздничного стола. Фаршированные перцы можно интерпретировать под каждого: мясоеда или вегетарианца. Сегодня мы подготовили для вас мясной вариант блюда с говяжьим и свиным фаршем и рисом в нежном соусе из томатов и сметаны.
Фаршированные перцы полюбились нам с детства, ведь их точно готовили на обед наши бабушки и мамы. Вариантов приготовления этого блюда множество: в духовке, микроволновке, с мясом и рисом или с морковью и грибами.
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Также в каждой семье есть свой проверенный и любимый рецепт фаршированных перцев, но сегодня мы подготовили для вас один из классических и, по нашему мнению, вкусных – с мясным фаршем и рисом.
Рецепт фаршированного болгарского перца рисом и фаршем
- Время: 3 часа
- Порции: 8
Фаршированный перец / Фото ukrainian people
– 8 шт. болгарских перцев;
– 1 стакан риса;
– 300 г говяжьего фарша;
– 300 г свиного фарша;
– 2 шт. молодой моркови
– 1 пачка сметаны
– 2 репчатого лука;
– 2 ст. л. подсолнечного масла;
– 3 – 4 ст. л. томатной пасты или томатов в собственном соку.
Приготовление:
- Тщательно помойте и очистите все овощи.
- Репчатый лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте на ней нарезанные овощи.
Приготовление блюда / Фото Фотоменю
- Рис отварите до полуготовности в подсоленной воде. Слейте лишнюю воду и смешайте его с обжаренными овощами.
- Удалите из перца серединки – не повредите кожицу.
Приготовление блюда / Фото Фотоменю
- Смешайте свиной и говяжий фарш, посолите и поперчите по вашему вкусу.
- Смешайте фарш с рисом и овощами. Тщательно перемешайте массу, попробуйте на соль и перец.
- Начините перец мясным фаршем с рисом и овощами. Выложите перцы в противень или в специальную кастрюлю.
Приготовление блюда / Фото Фотоменю
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Для соуса смешайте сметану и томатную пасту. Если вы выбрали томаты в собственном соку, перебейте их без кожуры в пюре и смешайте со сметаной. Залейте соусом перцы и отправьте выпекать в духовку на 2 часа.
Приготовление блюда / Фото Фотоменю
- Готовые перца подавайте к столу с соусом. Приятного аппетита!