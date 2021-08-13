Перец, начиненный фаршем-ассорти и рисом, в ароматном соусе из томатов и сметаны

Это блюдо отлично подходит как для обычного, так и праздничного стола. Фаршированные перцы можно интерпретировать под каждого: мясоеда или вегетарианца. Сегодня мы подготовили для вас мясной вариант блюда с говяжьим и свиным фаршем и рисом в нежном соусе из томатов и сметаны.

Фаршированные перцы полюбились нам с детства, ведь их точно готовили на обед наши бабушки и мамы. Вариантов приготовления этого блюда множество: в духовке, микроволновке, с мясом и рисом или с морковью и грибами.

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Также в каждой семье есть свой проверенный и любимый рецепт фаршированных перцев, но сегодня мы подготовили для вас один из классических и, по нашему мнению, вкусных – с мясным фаршем и рисом.

Рецепт фаршированного болгарского перца рисом и фаршем

Время : 3 часа

: 3 часа Порции: 8



Фаршированный перец / Фото ukrainian people

– 8 шт. болгарских перцев;– 1 стакан риса;– 300 г говяжьего фарша;– 300 г свиного фарша;– 2 шт. молодой моркови– 1 пачка сметаны– 2 репчатого лука;– 2 ст. л. подсолнечного масла;– 3 – 4 ст. л. томатной пасты или томатов в собственном соку.

Приготовление:

Тщательно помойте и очистите все овощи.

Репчатый лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте на ней нарезанные овощи.





Приготовление блюда / Фото Фотоменю

Рис отварите до полуготовности в подсоленной воде. Слейте лишнюю воду и смешайте его с обжаренными овощами.

Удалите из перца серединки – не повредите кожицу.



Приготовление блюда / Фото Фотоменю

Смешайте свиной и говяжий фарш, посолите и поперчите по вашему вкусу.

Смешайте фарш с рисом и овощами. Тщательно перемешайте массу, попробуйте на соль и перец.

Начините перец мясным фаршем с рисом и овощами. Выложите перцы в противень или в специальную кастрюлю.



Приготовление блюда / Фото Фотоменю

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Для соуса смешайте сметану и томатную пасту. Если вы выбрали томаты в собственном соку, перебейте их без кожуры в пюре и смешайте со сметаной. Залейте соусом перцы и отправьте выпекать в духовку на 2 часа.



Приготовление блюда / Фото Фотоменю