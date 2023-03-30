Фитнес салат с курицей и сыром – больше никаких лишних сантиметров на талии

30 марта 2023, 13:05
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Вкусные домашние рецепты

Каждую весну мы вспоминаем, что вскоре лето и нужно активно избавляться от всех лишних килограммов. Чтобы не травмировать организм диетами, предлагаем просто правильно питаться.

Фитнес салат – идеальный вариант быстрого обеда или ужина и без лишних калорий. В состав салата входят только полезные ингредиенты: отварная курочка, можно брать и запеченную, помидоры, листья салата, творог и вкусную заправку на основе сметаны.

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Такое блюдо станет настоящим украшением не только обыденного стола, но и праздничного. Попытайтесь, вам понравится!

Рецепт фитнес-салат

  • Время: 5 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Нарезаем курочку, или рвём ее руками ша волокна.
  • Смешиваем натертый сыр с курицей, консервированной кукурузой и кусочками помидоров.
  • Для заправки перемешиваем все ингредиенты и перемешиваем соусом листья салата. Далее добавляем остальные ингредиенты и еще раз перемешиваем.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак