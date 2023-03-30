Фитнес салат – идеальный вариант быстрого обеда или ужина и без лишних калорий. В состав салата входят только полезные ингредиенты: отварная курочка, можно брать и запеченную, помидоры, листья салата, творог и вкусную заправку на основе сметаны.

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Такое блюдо станет настоящим украшением не только обыденного стола, но и праздничного. Попытайтесь, вам понравится!

Рецепт фитнес-салат

Время: 5 минут

5 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– половина отварного куриного филе;

– 100 граммов твердого сыра;

– 2 помидора;

– упаковка салата;

– 3 – 4 столовые ложки консервированной кукурузы.

Для заправки:

– 3 столовые ложки сметаны;

– по 1/3 чайной ложки молотой паприки, сушеного чеснока;

– соль;

– 1 чайная ложка французской горчицы.

Приготовление:

Нарезаем курочку, или рвём ее руками ша волокна.

Смешиваем натертый сыр с курицей, консервированной кукурузой и кусочками помидоров.

Для заправки перемешиваем все ингредиенты и перемешиваем соусом листья салата. Далее добавляем остальные ингредиенты и еще раз перемешиваем.

Приятного аппетита!