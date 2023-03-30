Фитнес салат – идеальный вариант быстрого обеда или ужина и без лишних калорий. В состав салата входят только полезные ингредиенты: отварная курочка, можно брать и запеченную, помидоры, листья салата, творог и вкусную заправку на основе сметаны.

Читайте также Три вкусные закуски к столу на скорую руку: простые рецепты

Такое блюдо станет настоящим украшением не только обыденного стола, но и праздничного. Попытайтесь, вам понравится!

Рецепт фитнес-салат

  • Время: 5 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Нарезаем курочку, или рвём ее руками ша волокна.
  • Смешиваем натертый сыр с курицей, консервированной кукурузой и кусочками помидоров.
  • Для заправки перемешиваем все ингредиенты и перемешиваем соусом листья салата. Далее добавляем остальные ингредиенты и еще раз перемешиваем.

Приятного аппетита!