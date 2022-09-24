Готовим настоящий английский завтрак: вам позавидует даже Шерлок
Источник:инстаграмм Вкусные домашние рецепты
Если раньше вы думали, что в Великобритании завтракают исключительно овсянкой и тостами с джемом – вы ошибались. Мы подобрали для вас рецепт настоящего, сытного английского завтрака, который покорит не только желудок.
Классический английский завтрак состоит из обжаренных ломтиков бекона, яичницы и обязательно из сосисок и фасоли. Он очень сытный, и будет держать в тонусе несколько часов.
Читайте также Если шаурма – то от Döner Market: почему стоит отведать вкусный и безопасный стритфуд
Обычно в Великобритании такой "полный" завтрак едят не каждый день, но в выходные и при празднике, почему бы и нет. Термин "полный" завтрак происходит от того, что он состоит из разных продуктов и часто заменяет обед.
Основой английского завтрака есть бекон, яйца и сосиски. К блюду обычно добавляют жареные помидоры, грибы, жареный лук, тосты и мармелад. Чашка чая является популярным и традиционным напитком к завтраку, как кофе.
История английского завтрака
Происхождение завтрака неизвестно, и считается, что он возник в сельской местности Англии как дополнительная еда, чтобы подкрепить рабочих в течение долгого утра.
Вариации английских завтраков / Фото the spruce eats
Каждая страна Великобритании и Ирландии имеет свои вариации английского завтрака. Вот некоторые ингредиенты, входящие в них:
- Полный английский завтрак: колбаса, запеченная фасоль, картофельные оладьи и жареный хлеб.
- Полный шотландский: картофельные булочки и овсяные лепешки.
- Полный ирландский: содовый хлеб.
- Полный валлийский: Laverbread – это не хлеб и не пирожные, а гарнир из пасты из морских водорослей, покрытый овсянкой, а затем обжаренный.
- Полный корнуолльский: колбаски и картофельные лепешки.
Рецепт английского завтрака
- Время: 30 минут
- Порции: 1
– фасоль в томатном соусе;
– 2 куриных яйца;
– 3 – 4 ломтика бекона;
– 2 сосиски;
– помидор;
– 2 – 3 шампиньоны;
– тостовый хлеб.
Приготовление:
- Разогрейте сковороду или гриль. Обжарьте на ломтиках бекона и сосиски до готовности.
- На этой же сковороде обжарьте очищенные шампиньоны и по желанию – ломтики помидора.
- Тостовой хлеб можно обжарить в духовке на тостере.
- На чистой сковороде с антипригарным покрытием обжарьте яйца так, чтобы желток остался целым. Лучше выбить их на сковороду и накрыть крышкой. 3 – 4 минуты и готово.
- Выкладываем все на тарелку, добавляем фасоль в томатном соусе и сдабриваем специями.
- Пока все готовится, у вас останется время на приготовление чая с молоком.
Приятного тебе аппетита!