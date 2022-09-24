Класичний англійський сніданок складається з обсмажених скибок бекону, яєчні та обов'язково з сосисок та квасолі. Він надзвичайно ситний, та триматиме в тонусі кілька годин.

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Зазвичай у Великій Британії такий "повний" сніданок їдять не щодня, але на вихідних та при святі, чому б і ні. Термін "повний" сніданок походить від того, що він складається з різних продуктів і часто замінює обід.

Основою англійського сніданку є бекон, яйця та сосиски. До страви зазвичай додають смажені помідори, гриби, смажену цибулю, тости та мармелад. Чашка чаю є популярним і традиційним напоєм до сніданку, як і кава.

Історія англійського сніданку

Походження сніданку невідоме, і вважається, що він виник у сільській місцевості Англії як додаткова їжа, щоб підкріпити робітників протягом довгого ранку.



Варіації англійських сніданків / Фото the spruce eats

Кожна країна Великобританії та Ірландії також має свої варіації англійського сніданку. Ось деякі інгредієнти, які входять до них:

Повний англійський сніданок: ковбаса, запечена квасоля, картопляні оладки та смажений хліб.

ковбаса, запечена квасоля, картопляні оладки та смажений хліб. Повний шотландський: картопляні булочки та вівсяні коржі.

картопляні булочки та вівсяні коржі. Повний ірландський: содовий хліб.

содовий хліб. Повний валлійський: Laverbread – це не хліб і не тістечка, а гарнір з пасти з морських водоростей, покритий вівсянкою, а потім обсмажений.

Laverbread – це не хліб і не тістечка, а гарнір з пасти з морських водоростей, покритий вівсянкою, а потім обсмажений. Повний корнуольський: ковбаски і картопляні коржики.

Рецепт англійського сніданку

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– квасоля в томатному соусі;

– 2 курячих яйця;

– 3 – 4 скибки бекону;

– 2 сосиски;

– помідор;

– 2 – 3 печериці;

– тостовий хліб.

Приготування:

Розігрійте сковорідку або гриль. Обсмажте на скибки бекону та сосиски до готовності.

На цій самій сковорідці обсмажте очищені печериці та за бажанням – скибки помідора.

Тостовий хліб можна обсмажити в духовці на в тостері.

На чистій сковорідці з антипригарним покриттям обсмажте яйця так, щоб жовток залишився цілим. Краще вибити їх на сковорідку та одразу накрити кришкою. 3 – 4 хвилини і готово.

Викладаємо все на тарілку, додаємо квасолю в томатному соусі та присмачуємо спеціями.

Доки все готується у вас залишиться час на приготування чаю з молоком.

Смачного!