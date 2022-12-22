Неожиданность даже для опытных: разные функции сторон фольги и их назначение

Алюминиевая фольга – довольно привычный инструмент, когда речь идет о запекании мяса или хранении блюд. Оказывается, стороны фольги имеют разное предназначение.

Для того чтобы в совершенстве использовать любой инструмент, нужно хорошо ознакомиться с его функциями и назначением. Каждый из нас не раз использовал алюминиевую фольгу, но не факт, что мы делали это правильно!

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Различное назначение сторон фольги

Если внимательно присмотреться к фольге, то можно увидеть, что с одной стороны она матовая, а с другой – блестящая. Это отнюдь не особенность материала, благодаря этому каждая из сторон имеет свое функциональное предназначение.

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Чаще всего мы пользуемся фольгой при запекании блюд. Для этого нужно помнить: блестящая сторона отвечает за поддержание температуры пищи, поэтому при выпекании она должна быть с внутренней стороны.

Если же вы хотите с помощью фольги хранить пищу в холодильнике без впитывания жидкости и лишних запахов, то с внутренней стороны должна быть матовая сторона.

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Также фольга незаменима, когда нужно удалить пригорелость. Просто сформируйте из не шарика и хорошо потрите место, где пригорела еда. Немного усилий – и ваша посуда снова будет чистой и готовой к использованию.