Этот рецепт точно имеет шансы стать одним из ваших любимых. Всего несколько минут и простых ингредиентов – и у вашего ребенка уже будет что-то вкусненькое к чаю.

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Рецепт французских гренок с вареньем

Время : до 10 минут

Порций : 2

Приготовление :

  • Два ломтика хлеба смазать сливочным маслом и густо смазать вареньем. Соединяем с "парными" ломтиками хлеба.
  • Взбейте яйцо, молоко, сахар и ваниль в большой миске.
  • Соедините сахарную пудру и корицу.
  • На сковороде разогреваем 2 чайные ложки масла и оставшееся масло. Уровень огня – средний.
  • Каждый бутерброд замачиваем в яичной смеси и жарим по 2 минуты с каждой стороны.
  • После жарки обсыпать каждый бутерброд сахаром с корицей.
  • Перед подачей разрезать пополам.