Этот рецепт точно имеет шансы стать одним из ваших любимых. Всего несколько минут и простых ингредиентов – и у вашего ребенка уже будет что-то вкусненькое к чаю.
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Рецепт французских гренок с вареньем
Время : до 10 минут
Порций : 2
Приготовление :
- Два ломтика хлеба смазать сливочным маслом и густо смазать вареньем. Соединяем с "парными" ломтиками хлеба.
- Взбейте яйцо, молоко, сахар и ваниль в большой миске.
- Соедините сахарную пудру и корицу.
- На сковороде разогреваем 2 чайные ложки масла и оставшееся масло. Уровень огня – средний.
- Каждый бутерброд замачиваем в яичной смеси и жарим по 2 минуты с каждой стороны.
- После жарки обсыпать каждый бутерброд сахаром с корицей.
- Перед подачей разрезать пополам.