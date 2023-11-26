Цей рецепт точно має шанси на те, аби стати одним із ваших улюблених. Усього кілька хвилин та простих інгредієнтів – і ваша дитина вже матиме щось смачненьке до чаю.

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Рецепт французьких грінок з варенням

Час: до 10 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти: – 50 грамів вершкового масла;

– 4 скибочки білого хліба;

– 3 столові ложки варення;

– 2 яйця;

– 50 мілілітрів молока;

– 25 грамів цукрової пудри;

– пів чайної ложки ванільного цукру;

– 4 чайні ложки соняшникової олії;

для цукру з корицею:

– 25 грамів цукрової пудри;

– 1 чайна ложка меленої кориці.

Приготування: