Ваши дети будут удовлетворены: рецепт французских гренок с вареньем
26 ноября 2023, 20:31Читати новину українською
Источник:ВВС Food
"Яичный хлеб" – одно из любимых блюд детей. Если нужно приготовить что-то для быстрого перекуса, то лучшей опции не найти.
Этот рецепт точно имеет шансы стать одним из ваших любимых. Всего несколько минут и простых ингредиентов – и у вашего ребенка уже будет что-то вкусненькое к чаю.
Интересно Попробуете раз – будете готовить всегда: особый рецепт куриных голеней с кукурузой
Рецепт французских гренок с вареньем
Время : до 10 минут
Порций : 2
Ингредиенты :
– 50 грамм сливочного масла;
– 4 ломтика белого хлеба;
– 3 столовые ложки варенья;
– 2 яйца;
– 50 миллилитров молока;
– 25 грамм сахарной пудры;
– полчайной ложки ванильного сахара;
– 4 чайные ложки подсолнечного масла;
для сахара с корицей:
– 25 грамм сахарной пудры;
– 1 чайная ложка молотой корицы.
Приготовление :
- Два ломтика хлеба смазать сливочным маслом и густо смазать вареньем. Соединяем с "парными" ломтиками хлеба.
- Взбейте яйцо, молоко, сахар и ваниль в большой миске.
- Соедините сахарную пудру и корицу.
- На сковороде разогреваем 2 чайные ложки масла и оставшееся масло. Уровень огня – средний.
- Каждый бутерброд замачиваем в яичной смеси и жарим по 2 минуты с каждой стороны.
- После жарки обсыпать каждый бутерброд сахаром с корицей.
- Перед подачей разрезать пополам.