Клафути – классический французский десерт, который можно готовить с любыми сезонными ягодами или фруктами. Однако самое вкусное сочетание – это вишня.
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Этот десерт быстрый в приготовлении и не сложный. Вы можете приготовить его с детьми и подать на любой праздник или вечеринку.
Рецепт вишневого клафути
- Время: 60 минут
- Порции: 4 – 6
Вишневое клафути / Фото Гастроном
- Тщательно помойте вишни, удалите косточки.
- Смешайте вишню с сахарной пудрой и перемешайте. Влейте настойку и снова осторожно перемешайте вишни ложкой.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Противень для выпекания клафути смажьте сливочным маслом и посыпьте сахаром.
- Для приготовления теста разогрейте сливочное масло.
- В большой миске взбейте яйца, сахарную пудру и ваниль до густой консистенции.
- Всыпьте муку и еще раз взбейте тесто до однородной массы.
- Тонкой струйкой влейте в тесто молоко, добавьте соль и масло.
- Тесто перемешайте до однородной консистенции.
- Выложите вишни на дно формы для выпекания. Сверху вылейте жидкое тесто и разровняйте его ложкой.
- Отправьте клафути в духовку выпекаться в течение 30 – 35 минут.
Клафути / Фото Гастроном
- Готовый пирог переверните вверх дном и посыпьте сахарной пудрой.
- Клафути подавайте к столу теплым. Можно украсить десерт взбитыми сливками или выложить шарики мороженого. Приятного аппетита!