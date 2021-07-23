Клафути – классический французский десерт, который можно готовить с любыми сезонными ягодами или фруктами. Однако самое вкусное сочетание – это вишня.

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Этот десерт быстрый в приготовлении и не сложный. Вы можете приготовить его с детьми и подать на любой праздник или вечеринку.

Рецепт вишневого клафути

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4 – 6



Вишневое клафути / Фото Гастроном

Ингредиенты:

– 500 г вишен;

– 3 ст. л. вишневой настойки или наливки;

– 20 г сливочного масла;

– 3 ст. л. сахарной пудры;

– 2 шт. куриных яиц;

– 2 – 3 ст. л. муки;

– 75 мл молока;

– ваниль на ваш вкус;

– щепотка соли.