Клафуті – класичний французький десерт, який можна готувати з будь-якими сезонними ягодами чи фруктами. Проте найсмачніше поєднання – це вишня.

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Цей десерт швидкий у приготуванні та не складний. Ви можете приготувати його з дітьми та подати на будь-яке свято чи вечірку.

Рецепт вишневого клафуті

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4 – 6



Вишневе клафуті / Фото Гастроном

Інгредієнти:

– 500 г вишень;

– 3 ст. л. вишневої настоянки або наливки;

– 20 г вершкового масла;

– 3 ст. л. цукрової пудри;

– 2 шт. курячих яєць;

– 2 – 3 ст. л. борошна;

– 75 мл молока;

– ваніль на ваш смак;

– дрібка солі.