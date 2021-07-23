Клафуті – класичний французький десерт, який можна готувати з будь-якими сезонними ягодами чи фруктами. Проте найсмачніше поєднання – це вишня.
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Цей десерт швидкий у приготуванні та не складний. Ви можете приготувати його з дітьми та подати на будь-яке свято чи вечірку.
Рецепт вишневого клафуті
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4 – 6
Вишневе клафуті / Фото Гастроном
- Ретельно помийте вишні, видаліть кісточки.
- Змішайте вишню з цукровою пудрою та перемішайте. Влийте настоянку та знову обережно перемішайте вишні ложкою.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Деко для випікання клафуті змастіть вершковим маслом та посипте цукром.
- Для приготування тіста розігрійте вершкове масло.
- У великій мисці збийте яйця, цукрову пудру та ваніль до густої консистенції.
- Всипте борошно та ще раз збийте тісто до однорідної маси.
- Тонкою цівкою влийте до тіста молоко, сіль та масло.
- Тісто перемішайте до однорідної консистенції.
- Викладіть вишні на дно форми для випікання. Зверху вилийте рідке тісто та розрівняйте його ложкою.
- Відправте клафуті в духовку випікатися протягом 30 – 35 хвилин.
Клафуті / Фото Гастроном
- Готовий пиріг переверніть догори дном та посипте цукровою пудрою.
- Клафуті подавайте до столу теплим. Можна прикрасити десерт збитими вершками або викласти кульки морозива. Смачного!