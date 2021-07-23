Французский десерт на скорую руку: как приготовить клафути с вишнями
23 июля 2021 , 11:53Читати новину українською
Источник:ВВС Украина
Мы подготовили для вас нереально вкусный десерт – вишневое клафути, которое вы приготовите без лишних усилий. Для выпечки не нужно замешивать долго тесто или ждать, когда оно вырастет. Достаточно смешать ингредиенты и залить ими вишни. Все просто!
Клафути – классический французский десерт, который можно готовить с любыми сезонными ягодами или фруктами. Однако самое вкусное сочетание – это вишня.
Читайте также Здоровый стрит-фуд: как шаурма сети Döner Market от МХП покоряет украинских потребителей
Этот десерт быстрый в приготовлении и не сложный. Вы можете приготовить его с детьми и подать на любой праздник или вечеринку.
Рецепт вишневого клафути
- Время: 60 минут
- Порции: 4 – 6
Вишневое клафути / Фото Гастроном
– 500 г вишен;
– 3 ст. л. вишневой настойки или наливки;
– 20 г сливочного масла;
– 3 ст. л. сахарной пудры;
– 2 шт. куриных яиц;
– 2 – 3 ст. л. муки;
– 75 мл молока;
– ваниль на ваш вкус;
– щепотка соли.
- Тщательно помойте вишни, удалите косточки.
- Смешайте вишню с сахарной пудрой и перемешайте. Влейте настойку и снова осторожно перемешайте вишни ложкой.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Противень для выпекания клафути смажьте сливочным маслом и посыпьте сахаром.
- Для приготовления теста разогрейте сливочное масло.
- В большой миске взбейте яйца, сахарную пудру и ваниль до густой консистенции.
- Всыпьте муку и еще раз взбейте тесто до однородной массы.
- Тонкой струйкой влейте в тесто молоко, добавьте соль и масло.
- Тесто перемешайте до однородной консистенции.
- Выложите вишни на дно формы для выпекания. Сверху вылейте жидкое тесто и разровняйте его ложкой.
- Отправьте клафути в духовку выпекаться в течение 30 – 35 минут.
Клафути / Фото Гастроном
- Готовый пирог переверните вверх дном и посыпьте сахарной пудрой.
- Клафути подавайте к столу теплым. Можно украсить десерт взбитыми сливками или выложить шарики мороженого. Приятного аппетита!