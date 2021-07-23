Французский десерт на скорую руку: как приготовить клафути с вишнями

Мы подготовили для вас нереально вкусный десерт – вишневое клафути, которое вы приготовите без лишних усилий. Для выпечки не нужно замешивать долго тесто или ждать, когда оно вырастет. Достаточно смешать ингредиенты и залить ими вишни. Все просто!

Клафути – классический французский десерт, который можно готовить с любыми сезонными ягодами или фруктами. Однако самое вкусное сочетание – это вишня.

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Этот десерт быстрый в приготовлении и не сложный. Вы можете приготовить его с детьми и подать на любой праздник или вечеринку.

Рецепт вишневого клафути

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4 – 6



Вишневое клафути / Фото Гастроном

Тщательно помойте вишни, удалите косточки. Смешайте вишню с сахарной пудрой и перемешайте. Влейте настойку и снова осторожно перемешайте вишни ложкой. Разогрейте духовку до 180 градусов. Противень для выпекания клафути смажьте сливочным маслом и посыпьте сахаром. Для приготовления теста разогрейте сливочное масло. В большой миске взбейте яйца, сахарную пудру и ваниль до густой консистенции. Всыпьте муку и еще раз взбейте тесто до однородной массы. Тонкой струйкой влейте в тесто молоко, добавьте соль и масло. Тесто перемешайте до однородной консистенции. Выложите вишни на дно формы для выпекания. Сверху вылейте жидкое тесто и разровняйте его ложкой. Отправьте клафути в духовку выпекаться в течение 30 – 35 минут.





Клафути / Фото Гастроном



Готовый пирог переверните вверх дном и посыпьте сахарной пудрой. Клафути подавайте к столу теплым. Можно украсить десерт взбитыми сливками или выложить шарики мороженого. Приятного аппетита!

– 500 г вишен;– 3 ст. л. вишневой настойки или наливки;– 20 г сливочного масла;– 3 ст. л. сахарной пудры;– 2 шт. куриных яиц;– 2 – 3 ст. л. муки;– 75 мл молока;– ваниль на ваш вкус;– щепотка соли.