Французский изыск: апельсиновое суфле, которое станет звездой вашего ужина

28 декабря 2021 , 20:51
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Источник:

24 канал

Десерт – завершающий аккорд любого угощения. От него зависит, какие воспоминания о вечере останутся в памяти.

Суфле – это удовольствие, от которого просто невозможно отказаться. Родившееся во Франции, это блюдо покорит вкусовые рецепторы каждого и подарит фантастические впечатления.

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Легкий и воздушный десерт станет прекрасным завершением в любой вечер и подарит гостям настоящее наслаждение.

Рецепт апельсинового суфле

Время: 50 минут

Порций: 2

Фонтан кулинарных впечатлений / Фото Pinterest

Ингредиенты

  • 1 яйцо;
  • 1 апельсин;
  • 1 столовая ложка сахарной пудры;
  • 1 щепотка соли;
  • 1 чайная ложка крахмала.

Приготовление

  1. Срезаем "шляпку" апельсина, где-то 1/4 от фрукта.
  2. Очищаем средину апельсина. Это нужно делать аккуратно, ведь фрукт станет формочкой для нашего десерта.
  3. Протираем мякоть апельсина через сито. Затем ставим на плиту, доводим до кипения и вывариваем вдвое меньшего объема.
  4. Отделяем белок от желтка, белок ставим в холодильник.
  5. Смешиваем крахмал и сахарную пудру. Постепенно добавляем в апельсиновую смесь, чтобы не было комочков.
  6. Добавляем в смесь взбитый желток и быстро размешиваем, чтобы он не закипел. Перекладываем в тарелку для остывания.
  7. Взбиваем белок с солью в пену. Аккуратно добавляем к смеси тремя частями. Смесь должна получиться воздушная и однородная.
  8. Наполняем "формочки" на 2/3, затем обертываем апельсин фольгой и ставим на противень. Выпекаем 18 – 20 минут при 180 градусах.
  9. Посыпаем сахарной пудрой и подаем горячим.

Приятного аппетита !

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська