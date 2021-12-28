Французский изыск: апельсиновое суфле, которое станет звездой вашего ужина

Десерт – завершающий аккорд любого угощения. От него зависит, какие воспоминания о вечере останутся в памяти.

Суфле – это удовольствие, от которого просто невозможно отказаться. Родившееся во Франции, это блюдо покорит вкусовые рецепторы каждого и подарит фантастические впечатления.

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Легкий и воздушный десерт станет прекрасным завершением в любой вечер и подарит гостям настоящее наслаждение.

Рецепт апельсинового суфле

Время: 50 минут

Порций: 2

Фонтан кулинарных впечатлений / Фото Pinterest

Ингредиенты

1 яйцо;

1 апельсин;

1 столовая ложка сахарной пудры;

1 щепотка соли;

1 чайная ложка крахмала.

Приготовление

Срезаем "шляпку" апельсина, где-то 1/4 от фрукта. Очищаем средину апельсина. Это нужно делать аккуратно, ведь фрукт станет формочкой для нашего десерта. Протираем мякоть апельсина через сито. Затем ставим на плиту, доводим до кипения и вывариваем вдвое меньшего объема. Отделяем белок от желтка, белок ставим в холодильник. Смешиваем крахмал и сахарную пудру. Постепенно добавляем в апельсиновую смесь, чтобы не было комочков. Добавляем в смесь взбитый желток и быстро размешиваем, чтобы он не закипел. Перекладываем в тарелку для остывания. Взбиваем белок с солью в пену. Аккуратно добавляем к смеси тремя частями. Смесь должна получиться воздушная и однородная. Наполняем "формочки" на 2/3, затем обертываем апельсин фольгой и ставим на противень. Выпекаем 18 – 20 минут при 180 градусах. Посыпаем сахарной пудрой и подаем горячим.

Приятного аппетита !