Французский изыск: апельсиновое суфле, которое станет звездой вашего ужина
28 декабря 2021 , 20:51Читати новину українською
Источник:24 канал
Десерт – завершающий аккорд любого угощения. От него зависит, какие воспоминания о вечере останутся в памяти.
Суфле – это удовольствие, от которого просто невозможно отказаться. Родившееся во Франции, это блюдо покорит вкусовые рецепторы каждого и подарит фантастические впечатления.
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Легкий и воздушный десерт станет прекрасным завершением в любой вечер и подарит гостям настоящее наслаждение.
Рецепт апельсинового суфле
Время: 50 минут
Порций: 2
Фонтан кулинарных впечатлений / Фото Pinterest
Ингредиенты
- 1 яйцо;
- 1 апельсин;
- 1 столовая ложка сахарной пудры;
- 1 щепотка соли;
- 1 чайная ложка крахмала.
Приготовление
- Срезаем "шляпку" апельсина, где-то 1/4 от фрукта.
- Очищаем средину апельсина. Это нужно делать аккуратно, ведь фрукт станет формочкой для нашего десерта.
- Протираем мякоть апельсина через сито. Затем ставим на плиту, доводим до кипения и вывариваем вдвое меньшего объема.
- Отделяем белок от желтка, белок ставим в холодильник.
- Смешиваем крахмал и сахарную пудру. Постепенно добавляем в апельсиновую смесь, чтобы не было комочков.
- Добавляем в смесь взбитый желток и быстро размешиваем, чтобы он не закипел. Перекладываем в тарелку для остывания.
- Взбиваем белок с солью в пену. Аккуратно добавляем к смеси тремя частями. Смесь должна получиться воздушная и однородная.
- Наполняем "формочки" на 2/3, затем обертываем апельсин фольгой и ставим на противень. Выпекаем 18 – 20 минут при 180 градусах.
- Посыпаем сахарной пудрой и подаем горячим.
Приятного аппетита !