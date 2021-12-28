Суфле – це насолода, від якої просто неможливо відмовитися. Народжена у Франції, ця страва підкорить смакові рецептори кожного та подарує фантастичні враження.

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Легкий та повітряний десерт стане чудовим завершенням будь-якого вечора та подарує гостям справжню насолоду.

Рецепт апельсинового суфле

Час: 50 хвилин

Порцій: 2

Фонтан кулінарних вражень / Фото Pinterest

Інгредієнти

1 яйце;

1 апельсин;

1 столова ложка цукрової пудри;

1 дрібка солі;

1 чайна ложка крохмалю.

Приготування

Зрізаємо "капелюшок" апельсина, десь 1/4 від фрукту. Очищаємо середину апельсину. Це треба робити акуратно, адже фрукт стане формочкою для нашого десерту. Протираємо м'якуш апельсина через сито. Потім ставимо на плиту, доводимо до кипіння та виварюємо до вдвічі меншого об'єму. Відділяємо білок від жовтка, білок ставимо у холодильник. Змішуємо крохмаль та цукрову пудру. Поступово додаємо до апельсинової суміші, щоб не було грудочок. Додаємо до суміші взбитий жовток та швидко розмішуємо, щоб він не закипів. Перекладаємо в тарілку для вистигання. Взбиваємо білок із сіллю в піну. Акуратно додаємо до суміші трьома частинами. Суміш має вийти повітряна та однорідна. Наповнюємо "формочки" на 2/3, потім обгортаємо апельсин фольгою та ставимо на деко. Випікаємо 18 – 20 хвилин при 180 градусах. Посипаємо цукровою пудрою та подаємо гарячим.

Смачного!