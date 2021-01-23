Как приготовить французский омлет с сыром: рецепт от Евгения Клопотенко
Кулинарный эксперт поделился рецептом легкого французского омлета. Как правильно готовить – читайте в материале.
Французы готовят блюдо без молока. Это рецепт нежного, пышного омлета, который тает во рту. Эсперт Евгений Клопотенко опубликовал на своей странице в фейсбук.
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Как приготовить омлет
- Для приготовления омлета в миске тщательно взбейте яйца, добавьте соль, перемешайте до однородной консистенции.
- Твердый сыр нарежьте ломтиками.
- На сковороде растопите сливочное масло и вылейте яйца.
- Обжарьте омлет одну минуту и аккуратно заверните в рулет с помощью деревянной
лопатки, выложите ломтики сыра, обжарьте еще несколько минут.
- На тарелку выложите салат, шпинат, омлет, добавьте соль, перец. Приятного аппетита!
Рецепт французского омлета с сыром от Евгения Клопотенко в видео:
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