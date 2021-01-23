Кулинарный эксперт поделился рецептом легкого французского омлета. Как правильно готовить – читайте в материале.

Французы готовят блюдо без молока. Это рецепт нежного, пышного омлета, который тает во рту. Эсперт Евгений Клопотенко опубликовал на своей странице в фейсбук.

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Как приготовить омлет

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– щепотка соли;

– твердый сыр;

– 30 граммов сливочного масла 82%;

– перец молотый черный;

– микс салатов или шпинат.

Для приготовления омлета в миске тщательно взбейте яйца, добавьте соль, перемешайте до однородной консистенции. Твердый сыр нарежьте ломтиками. На сковороде растопите сливочное масло и вылейте яйца. Обжарьте омлет одну минуту и ​​аккуратно заверните в рулет с помощью деревянной

лопатки, выложите ломтики сыра, обжарьте еще несколько минут. На тарелку выложите салат, шпинат, омлет, добавьте соль, перец. Приятного аппетита!

Рецепт французского омлета с сыром от Евгения Клопотенко в видео: