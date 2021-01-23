Кулінарний експерт поділився рецептом легкого французького омлету. Як правильно готувати – читайте у матеріалі.

Французи готують страву без молока. Це рецепт ніжного, пишного омлету, який тане у роті. Євген Клопотенко опублікував на своїй сторінці у фейсбук.

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Як приготувати омлет

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– дрібка солі;

– твердий сир;

– 30 грамів вершкового масла 82%;

– перець мелений чорний;

– мікс салатів або шпинат.

Для приготування омлету у мисці ретельно збийте яйця, додайте сіль, перемішайте до однорідної консистенції. Твердий сир наріжте скибочками. На пательні розтопіть вершкове масло і вилийте яйця. Обсмажте омлет одну хвилину і акуратно загорніть у рулет за допомогою дерев'яної лопатки, викладіть скибочки твердого сиру, обсмажте ще декілька хвилин. На тарілку викладіть салат, шпинат, омлет, додайте сіль, перець. Смачного!

Рецепт французького омлету з сиром від Євгена Клопотенка у відео: