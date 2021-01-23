Як приготувати французький омлет із сиром: рецепт від Євгена Клопотенка
Кулінарний експерт поділився рецептом легкого французького омлету. Як правильно готувати – читайте у матеріалі.
Французи готують страву без молока. Це рецепт ніжного, пишного омлету, який тане у роті. Євген Клопотенко опублікував на своїй сторінці у фейсбук.
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Як приготувати омлет
- Для приготування омлету у мисці ретельно збийте яйця, додайте сіль, перемішайте до однорідної консистенції.
- Твердий сир наріжте скибочками.
- На пательні розтопіть вершкове масло і вилийте яйця.
- Обсмажте омлет одну хвилину і акуратно загорніть у рулет за допомогою дерев'яної лопатки, викладіть скибочки твердого сиру, обсмажте ще декілька хвилин.
- На тарілку викладіть салат, шпинат, омлет, додайте сіль, перець. Смачного!
Рецепт французького омлету з сиром від Євгена Клопотенка у відео:
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