Французское наслаждение: готовим изысканный беф бургиньон

Французская кухня славится на весь мир и готова удивить сотнями невероятных рецептов. Если вам хочется праздника – эта кухня всегда придет на помощь.

Беф бургиньон, или мясо по-бургундски – чрезвычайно простое в приготовлении блюдо, которое удивляет своим вкусом. Несколько простых действий, немного терпения – и блюдо готово дарить вам невероятное наслаждение.

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Блюдо придумали французские крестьяне, поэтому у рецепта есть много вариаций. Но какой бы из них вы ни выбрали – жалеть вам точно не придется.

Рецепт бефа бургиньон

Время: 2 часа

Порций: 4

Кулинарное наслаждение / Фото Pinterest

Ингредиенты

говядина (лопатка) – 1 килограмм;

морковь – 2 штуки;

лук репчатый – 2 штуки;

бульон (говяжий или овощной) – 300 миллилитров;

шампиньоны – 300 грамм;

вино (красное сухое) – 1 бутылка;

томатная паста – 2 столовые ложки;

оливковое масло – 2 столовые ложки;

чеснок – 2 зубчика;

мука – 2 столовые ложки;

лавровый лист – 2 штуки;

соль и перец – по вкусу.

Приготовление

Разогреваем духовку до 180 градусов. Нарезаем говядину большими кубиками и обжариваем на сковороде до образования коричневой корочки. Выкладываем мясо в жароемкую посуду с крышкой. Нарезаем морковь, лук и чеснок и обжариваем на той же сковороде примерно 5 минут. Затем добавляем соль, перец, томатную пасту, муку и 100 миллилитров бульона. Тушим еще 3 минуты. Порезанные на две части шампиньоны обжариваем отдельно и отставляем в сторону. Перекладываем овощную смесь к мясу, добавляем бульон, вино, лавровый лист, соль и перец. Накрываем жаровню крышкой и ставим в духовку. Готовим блюдо 2 – 2,5 часа. За 20 минут до готовности блюда добавляем в жаровню шампиньоны. Подавать беф бургиньон лучше с вареным картофелем в любом виде.

Приятного аппетита!