Французское наслаждение: готовим изысканный беф бургиньон
30 ноября 2021 , 19:40Читати новину українською
Источник:24 канал
Французская кухня славится на весь мир и готова удивить сотнями невероятных рецептов. Если вам хочется праздника – эта кухня всегда придет на помощь.
Беф бургиньон, или мясо по-бургундски – чрезвычайно простое в приготовлении блюдо, которое удивляет своим вкусом. Несколько простых действий, немного терпения – и блюдо готово дарить вам невероятное наслаждение.
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Блюдо придумали французские крестьяне, поэтому у рецепта есть много вариаций. Но какой бы из них вы ни выбрали – жалеть вам точно не придется.
Рецепт бефа бургиньон
Время: 2 часа
Порций: 4
Кулинарное наслаждение / Фото Pinterest
Ингредиенты
- говядина (лопатка) – 1 килограмм;
- морковь – 2 штуки;
- лук репчатый – 2 штуки;
- бульон (говяжий или овощной) – 300 миллилитров;
- шампиньоны – 300 грамм;
- вино (красное сухое) – 1 бутылка;
- томатная паста – 2 столовые ложки;
- оливковое масло – 2 столовые ложки;
- чеснок – 2 зубчика;
- мука – 2 столовые ложки;
- лавровый лист – 2 штуки;
- соль и перец – по вкусу.
Приготовление
- Разогреваем духовку до 180 градусов. Нарезаем говядину большими кубиками и обжариваем на сковороде до образования коричневой корочки. Выкладываем мясо в жароемкую посуду с крышкой.
- Нарезаем морковь, лук и чеснок и обжариваем на той же сковороде примерно 5 минут. Затем добавляем соль, перец, томатную пасту, муку и 100 миллилитров бульона. Тушим еще 3 минуты.
- Порезанные на две части шампиньоны обжариваем отдельно и отставляем в сторону.
- Перекладываем овощную смесь к мясу, добавляем бульон, вино, лавровый лист, соль и перец. Накрываем жаровню крышкой и ставим в духовку.
- Готовим блюдо 2 – 2,5 часа. За 20 минут до готовности блюда добавляем в жаровню шампиньоны. Подавать беф бургиньон лучше с вареным картофелем в любом виде.
Приятного аппетита!