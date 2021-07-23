Мы подготовили для вас подборку оригинальных фруктовых тарелок с изображениями любимых детских героев. Мы уверены, что вы с легкостью сможете воспроизвести их с наших рисунков.

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Дети будут в восторге от таких блюд, сыты полезными ягодами, а организм получит порцию нужных витаминов. Так как ежедневное потребление свежих фруктов и ягод крайне необходимо каждому человеку, особенно детям.

Любимые Том и Джерри, Губка Боб, Скрудж МакДак и другие герои детских мультфильмов и сказок станут для вашего ребенка не только вкусным перекусом, но и откроют новые эмоции и вызовут улыбку.

Идеи для детской фруктовой тарелки

  • Рыбка Дори


Фото Пинтерест

  • Скрудж МакДак


Фото Пинтерест

  • Миньон


Фото Пинтерест

  • Герои мультика "Король Лев"


Фото Пинтерест

  • Том и Джерри


Фото Пинтерест

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  • Гектор из мультика "Коко"


Фото Пинтерест

  • Герой мультика "Корпорация монстров"


Фото Пинтерест

  • Мышонок Микки Маус


Фото Пинтерест

  • Герой Стич из мультфильма "Лило и Стич"


Фото Пинтерест

  • Бурундуки из мультика "Чип и Дейл спешат на помощь"


Фото Пинтерест

  • Белоснежка


Фото Пинтерест

  • Тигр из мультика "Винни Пух"


Фото Пинтерест

  • Губка Боб


Фото Пинтерест

  • Лев из мультика "Король Лев"


Фото Пинтерест

  • Тигр Шерхан из мультика "Маугли"


Фото Пинтерест

  • Белочка


Фото Пинтерест

  • Коровка


Фото Пинтерест

  • Жираф из мультфильма "Мадагаскар"


Фото Пинтерест

Творите вкусные и съедобные фруктовые тарелки и радуйтесь вместе с вашими малышами!