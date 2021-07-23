Мы подготовили для вас подборку оригинальных фруктовых тарелок с изображениями любимых детских героев. Мы уверены, что вы с легкостью сможете воспроизвести их с наших рисунков.

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Дети будут в восторге от таких блюд, сыты полезными ягодами, а организм получит порцию нужных витаминов. Так как ежедневное потребление свежих фруктов и ягод крайне необходимо каждому человеку, особенно детям.

Любимые Том и Джерри, Губка Боб, Скрудж МакДак и другие герои детских мультфильмов и сказок станут для вашего ребенка не только вкусным перекусом, но и откроют новые эмоции и вызовут улыбку.

Идеи для детской фруктовой тарелки

Рыбка Дори



Фото Пинтерест

Скрудж МакДак



Фото Пинтерест

Миньон



Фото Пинтерест

Герои мультика "Король Лев"



Фото Пинтерест

Том и Джерри



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Гектор из мультика "Коко"



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Герой мультика "Корпорация монстров"



Фото Пинтерест

Мышонок Микки Маус



Фото Пинтерест

Герой Стич из мультфильма "Лило и Стич"



Фото Пинтерест

Бурундуки из мультика "Чип и Дейл спешат на помощь"



Фото Пинтерест

Белоснежка



Фото Пинтерест

Тигр из мультика "Винни Пух"



Фото Пинтерест

Губка Боб



Фото Пинтерест

Лев из мультика "Король Лев"



Фото Пинтерест

Тигр Шерхан из мультика "Маугли"



Фото Пинтерест

Белочка



Фото Пинтерест

Коровка



Фото Пинтерест

Жираф из мультфильма "Мадагаскар"



Фото Пинтерест

Творите вкусные и съедобные фруктовые тарелки и радуйтесь вместе с вашими малышами!