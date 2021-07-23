Мы подготовили для вас подборку оригинальных фруктовых тарелок с изображениями любимых детских героев. Мы уверены, что вы с легкостью сможете воспроизвести их с наших рисунков.
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Дети будут в восторге от таких блюд, сыты полезными ягодами, а организм получит порцию нужных витаминов. Так как ежедневное потребление свежих фруктов и ягод крайне необходимо каждому человеку, особенно детям.
Любимые Том и Джерри, Губка Боб, Скрудж МакДак и другие герои детских мультфильмов и сказок станут для вашего ребенка не только вкусным перекусом, но и откроют новые эмоции и вызовут улыбку.
Идеи для детской фруктовой тарелки
- Рыбка Дори
Фото Пинтерест
- Скрудж МакДак
Фото Пинтерест
- Миньон
Фото Пинтерест
- Герои мультика "Король Лев"
Фото Пинтерест
- Том и Джерри
Фото Пинтерест
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- Гектор из мультика "Коко"
Фото Пинтерест
- Герой мультика "Корпорация монстров"
Фото Пинтерест
- Мышонок Микки Маус
Фото Пинтерест
- Герой Стич из мультфильма "Лило и Стич"
Фото Пинтерест
- Бурундуки из мультика "Чип и Дейл спешат на помощь"
Фото Пинтерест
- Белоснежка
Фото Пинтерест
- Тигр из мультика "Винни Пух"
Фото Пинтерест
- Губка Боб
Фото Пинтерест
- Лев из мультика "Король Лев"
Фото Пинтерест
- Тигр Шерхан из мультика "Маугли"
Фото Пинтерест
- Белочка
Фото Пинтерест
- Коровка
Фото Пинтерест
- Жираф из мультфильма "Мадагаскар"
Фото Пинтерест
Творите вкусные и съедобные фруктовые тарелки и радуйтесь вместе с вашими малышами!