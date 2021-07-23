Ми підготували для вас підбірку оригінальних фруктових тарілок із зображеннями улюблених дитячих героїв. Ми впевнені, що ви з легкістю зможете відтворити їх з наших малюнків.

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Діти будуть в захваті від таких страв, ситі корисними ягодами, а організм отримає порцію потрібних вітамінів. Адже щоденне споживання свіжих фруктів та ягід вкрай необхідне кожній людині, особливо дітям.

Улюблені Том і Джері, Губка Боб, Скрудж МакДак та інші герої дитячих мультфільмів і казок стануть для вашої дитини не тільки смачним перекусом, а й відкриють нові емоції та викличуть посмішку.

Ідеї для дитячої фруктової тарілки

Рибка Дорі



Фото Пінтерест

Скрудж МакДак



Фото Пінтерест

Міньйон



Фото Пінтерест

Герої мультика "Король Лев"



Фото Пінтерест

Том і Джері



Фото Пінтерест

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Гектор з мультика "Коко"



Фото Пінтерест

Герой мультику "Корпорація монстрів"



Фото Пінтерест

Мишеня Міккі Маус



Фото Пінтерест

Герой Стіч з мультфільму "Ліло і Стіч"



Фото Пінтерест

Бурундуки з мультика "Чіп і Дейл поспішають на допомогу"



Фото Пінтерест

Білосніжка



Фото Пінтерест

Тигр з мультика "Вінні Пух"



Фото Пінтерест

Губка Боб



Фото Пінтерест

Сімба з мультика "Король Лев"



Фото Пінтерест

Тигр Шерхан з мультика "Мауглі"



Фото Пінтерест

Білочка



Фото Пінтерест

Корівка



Фото Пінтерест

Жираф з мультфільму "Мадагаскар"



Фото Пінтерест

Творіть смачні та їстівні фруктові тарілки та радійте разом з вашими малюками!