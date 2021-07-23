Ми підготували для вас підбірку оригінальних фруктових тарілок із зображеннями улюблених дитячих героїв. Ми впевнені, що ви з легкістю зможете відтворити їх з наших малюнків.

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Діти будуть в захваті від таких страв, ситі корисними ягодами, а організм отримає порцію потрібних вітамінів. Адже щоденне споживання свіжих фруктів та ягід вкрай необхідне кожній людині, особливо дітям.

Улюблені Том і Джері, Губка Боб, Скрудж МакДак та інші герої дитячих мультфільмів і казок стануть для вашої дитини не тільки смачним перекусом, а й відкриють нові емоції та викличуть посмішку.

Ідеї для дитячої фруктової тарілки

  • Рибка Дорі


Фото Пінтерест

  • Скрудж МакДак


Фото Пінтерест

  • Міньйон


Фото Пінтерест

  • Герої мультика "Король Лев"


Фото Пінтерест

  • Том і Джері


Фото Пінтерест

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  • Гектор з мультика "Коко"


Фото Пінтерест

  • Герой мультику "Корпорація монстрів"


Фото Пінтерест

  • Мишеня Міккі Маус


Фото Пінтерест

  • Герой Стіч з мультфільму "Ліло і Стіч"


Фото Пінтерест

  • Бурундуки з мультика "Чіп і Дейл поспішають на допомогу"


Фото Пінтерест

  • Білосніжка


Фото Пінтерест

  • Тигр з мультика "Вінні Пух"


Фото Пінтерест

  • Губка Боб


Фото Пінтерест

  • Сімба з мультика "Король Лев"


Фото Пінтерест

  • Тигр Шерхан з мультика "Мауглі"


Фото Пінтерест

  • Білочка


Фото Пінтерест

  • Корівка


Фото Пінтерест

  • Жираф з мультфільму "Мадагаскар"


Фото Пінтерест

Творіть смачні та їстівні фруктові тарілки та радійте разом з вашими малюками!