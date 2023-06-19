Отличительная особенность кухни на Галичине заключается не только в ее отборных блюдах, но и в их подаче. Еще издавна семьи из поколения в поколение передают скатерти, фарфоровую посуду, столовое серебро. Здесь всегда была высокая культура потребления пищи. В начале ХХ века после ужина во многих домах звучала музыка.
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Кайзершмарн
Галицкую кухню любили вельможи. Сохранились старинные переписи, согласно которым одно из известных блюд любил пробовать австрийский император Франц-Иосиф. Ею была кайзершмарн – королевская яичница.
- Время: 40 минут
- Порций: 2
Завтрак короля / Иллюстративное фото Госпожа Стефа
Приготовление:
- Замочите изюм в коньяке и оставьте на время.
- Отделите желтки от белков.
- Желтки перетрите с 1 столовой ложкой сахара, пучкой соли.
- В смесь всыпьте 1 стакан муки и аккуратно перемешайте.
- Белки взбейте в отдельной миске и осторожно введите в яично-мучную смесь. Лучше всего перемешивать снизу вверх.
- Отцедите изюм.
- Смесь вылейте на сковороду, а сверху выложите 2 столовых ложки изюма.
- Легко поджарьте на сливочном масле до 5 минут.
- Когда края подрумянятся – переверните и продолжите жарить.
- Нарежьте прямоугольники и посыпьте сахарной пудрой.
Пажиброда
- Время: 3 часа
- Порций:4
Невероятный суп / Фото Пани Стефа
Приготовление:
- На сухой сковороде обжарьте половинки лука, кружочка моркови и пол корешка пастернака. Такие подпеченные овощи дадут рассолу хорошего вкуса и запаха.
- Вымойте мясо, выберите осколки костей и поместите в холодную воду.
- На большом огне доведите до кипения.
- Если будет пена, снимите ее и поместите в бульон подпеченный лук, пастернак и морковь, обычную морковь, пол сельдерея, петрушку.
- Оставьте все минимум в час вариться на слабом огне.
- Когда мясо приготовится, извлеките его из воды.
- Из кости отделите мясо и порежьте в куски, а рассол перецедите.
- На топленом масле сделайте зажарку из половины сельдерея (нарезанного кубиками), большой моркови (нарезанной соломкой) петрушки, пол пастернака и 2 лука.
- В самом конце немного подсахарьте.
- Кель нарежьте длинными тонкими полосками, пору – кольцами. Картофель – на грубые кубики.
- Помидоры – ошпарьте, снимите кожуру и нарежьте кубиками.
- Сваренное и разобранное из костомах мясо положите обратно в бульон.
- Когда закипит – добавьте зажарку, картофель и через 5 минут – капусту и помидоры.
- Впоследствии иссеченную зелень, накройте крышкой, выключите и дайте постоять пол часа.
- За то время мелко порубите пол зубчика чеснока, немного зелени кинзы и эстрагона, сушеной мятки.
- Посеченные ингредиенты, щепотку соли и каплю лимонного сока добавьте прямо в тарелку.
Цвикли с хреном
Особой закуской на Галичине есть тертая свекла с хреном. Они сюда пришли из ашкеназской кухни, в которую попали из немецкой. Это блюдо готовят на большие праздники – Пасху, Рождество или же уроженцы.
- Время: 3 часа + 3 часа, чтобы настоялись
- Порций: 2
К праздничному столу / Фото Пани Стефа
Приготовление:
- Отварите свеклу и почистите.
- Натрите его на самой мелкой терке.
- Добавьте хрен, соль и сахар.
- Размешайте и поставьте настояться на несколько часов в холодильник.
- Подавайте с любимыми мясными блюдами.
Фаршированный карп (гефильте фиш)
Галичина стала центром евреев, поэтому кухня этого народа также повлияла на кулинарные вкусы галичан. Фундаментальным и важным блюдом является гефильте фиш – фаршированная рыба. Она кажется холодной, что идеально для шабата.
- Время: 3 часа
- Порций:4
Приготовление:
- Очистите рыбу от чешуи и удалите пловцы и жабры.
- Сделайте аккуратный надрез по брюшке у головы, выпотрошите и промойте тушку холодной водой, после чего снимите кожу чулком.
- С внутренней поверхности кожи, а также с позвоночника срежьте мясо и освободите его от костей.
- Лук нарежьте на пол кольца и обжарьте на растительном масле до легкого зарумянивания.
- Рыбную мякоть, обжаренный лук и предварительно замоченный в воде и отжатый хлеб дважды проверните через мясорубку.
- Добавьте в рыбный фарш яйца, подлейте немного воды.
- Дайте специи и хорошо перемешайте.
- Подготовленной начинкой нафаршировать очищенную кожу, заполняя голову.
- На дно кастрюли выложите нарезанную кружочками свеклу и морковь и поставьте карпа.
- Налейте столько воды, чтобы она полностью покрыла, посолите, добавить немного сахара.
- Доведите до кипения, удалите пену и варите на медленном огне 1,5 – 2 часа.
- За 15 минут до готовности добавьте лавровый лист, черный и душистый перец горошком.
- Горячую рыбу выложите на красивое блюдо.
- Можно украсить кружочками моркови и залить процеженным бульоном.
Андруты
Считается, что автором классического галицкого вкуса является Оскар Пишингер, наследник знаменитого кондитера Леопольда Пишингера. Он придумал и запатентовал торт в 1880-х годах в Вене. Где-то в то же время в кулинарных книгах и записных книжках галицких хозяек появляются его родственники – андруты. Львовские андруты стали ответом венскому Пишингеру.
- Время: 1 час
- Порций: 4
Старинное лакомство / Фото Пани Стефа
Приготовление:
- Для шоколадной массы всыпьте сахар и какао в глубокую емкость и размешайте.
- Вбейте яйца и снова перемешайте.
- Когда яйцо хорошо сочетается с сахаром и какао – выставьте образовавшуюся массу на паровую баню и продолжайте вымешивать до тех пор, пока сахар не начнет растворяться.
- Снимите массу с огня и добавьте измельченное масло.
- Вымешивайте все до тех пор, пока масло не растворится.
- Охлажденную массу выставьте на 2 – 8 часов в холодильник.
- Для кокосового крема влейте молоко в кастрюлю и поставьте на паровую баню.
- Помешивайте до тех пор, пока оно не будет теплым.
- Высыпьте сахар-пудру и продолжайте мешать.
- Сахар должен полностью раствориться.
- Добавить кокосовую стружку и масло.
- Тщательно замешайте массу до образования однородной, густой массы. Снимите массу с огня, охладите и поставьте в холодильник на 2 – 8 часов.
- Перемажьте вафли двумя массами, а сверху по желанию можете посыпать кокосовой стружкой.
- Поставьте в холодильник на несколько часов.