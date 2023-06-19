Отличительная особенность кухни на Галичине заключается не только в ее отборных блюдах, но и в их подаче. Еще издавна семьи из поколения в поколение передают скатерти, фарфоровую посуду, столовое серебро. Здесь всегда была высокая культура потребления пищи. В начале ХХ века после ужина во многих домах звучала музыка.

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Кайзершмарн

Галицкую кухню любили вельможи. Сохранились старинные переписи, согласно которым одно из известных блюд любил пробовать австрийский император Франц-Иосиф. Ею была кайзершмарн – королевская яичница.

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 2

Завтрак короля / Иллюстративное фото Госпожа Стефа

Ингредиенты :

– 100 миллилитров коньяка;

– 4 яйца;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 стакан муки;

– 2 столовые лодки изюма;

– соль, сахарная пудра по вкусу;

– джем или свежие ягоды по вкусу.

Приготовление:

Замочите изюм в коньяке и оставьте на время.

Отделите желтки от белков.

Желтки перетрите с 1 столовой ложкой сахара, пучкой соли.

В смесь всыпьте 1 стакан муки и аккуратно перемешайте.

Белки взбейте в отдельной миске и осторожно введите в яично-мучную смесь. Лучше всего перемешивать снизу вверх.

Отцедите изюм.

Смесь вылейте на сковороду, а сверху выложите 2 столовых ложки изюма.

Легко поджарьте на сливочном масле до 5 минут.

Когда края подрумянятся – переверните и продолжите жарить.

Нарежьте прямоугольники и посыпьте сахарной пудрой.

Пажиброда

Львовские армяне – это большая часть культуры этого края. Оставили они след и в гастрономии. Одним из самых известных блюд является суп пажиброда, в переводе это означает "обожженная борода". Есть несколько версий происхождения этого названия. По первой цепочка была настолько аппетитна, что ее скоро съедают, что даже бороду обжигают. Согласно другой версии, капуста из ложки спадает бородой.

Время : 3 часа

: 3 часа Порций:4

Невероятный суп / Фото Пани Стефа

Ингредиенты:

рассол:

– 700 грамм ягненка на косточке;

– пол сельдерея;

– корешки пастернака и петрушки;

– 1 морковь;

– 1 лук;

– 1 перчина сладкой паприки;

закрышка:

– несколько побегов эстрагона;

– несколько веточек тимьяна;

– кусок поры;

– несколько зубчиков чеснока в кожуре;

– пластик корешка имбиря;

– лавровый листик;

– английский и черный перец горошком по вкусу.

для пажиброды:

– 1 средняя капуста кель;

– 5 – 6 картофелин;

– 3 помидора;

– 1 большая морковь;

– пол сельдерея;

– пол пастернака;

– корешок петрушки;

– кусочек поры;

– зелень – эстрагон, укроп, петрушка, хлопья чили по вкусу;

– ложка топленого масла.

Затирка

Кинза, эстрагон, чеснок, сухая мята, грецкие орехи, немного соли и лимонного сока – все хорошо порубить ножом.

Приготовление:

На сухой сковороде обжарьте половинки лука, кружочка моркови и пол корешка пастернака. Такие подпеченные овощи дадут рассолу хорошего вкуса и запаха.

Вымойте мясо, выберите осколки костей и поместите в холодную воду.

На большом огне доведите до кипения.

Если будет пена, снимите ее и поместите в бульон подпеченный лук, пастернак и морковь, обычную морковь, пол сельдерея, петрушку.

Оставьте все минимум в час вариться на слабом огне.

Когда мясо приготовится, извлеките его из воды.

Из кости отделите мясо и порежьте в куски, а рассол перецедите.

На топленом масле сделайте зажарку из половины сельдерея (нарезанного кубиками), большой моркови (нарезанной соломкой) петрушки, пол пастернака и 2 лука.

В самом конце немного подсахарьте.

Кель нарежьте длинными тонкими полосками, пору – кольцами. Картофель – на грубые кубики.

Помидоры – ошпарьте, снимите кожуру и нарежьте кубиками.

Сваренное и разобранное из костомах мясо положите обратно в бульон.

Когда закипит – добавьте зажарку, картофель и через 5 минут – капусту и помидоры.

Впоследствии иссеченную зелень, накройте крышкой, выключите и дайте постоять пол часа.

За то время мелко порубите пол зубчика чеснока, немного зелени кинзы и эстрагона, сушеной мятки.

Посеченные ингредиенты, щепотку соли и каплю лимонного сока добавьте прямо в тарелку.

Цвикли с хреном

Особой закуской на Галичине есть тертая свекла с хреном. Они сюда пришли из ашкеназской кухни, в которую попали из немецкой. Это блюдо готовят на большие праздники – Пасху, Рождество или же уроженцы.

Время : 3 часа + 3 часа, чтобы настоялись

: 3 часа + 3 часа, чтобы настоялись Порций: 2

К праздничному столу / Фото Пани Стефа

Ингредиенты :

– 400 граммов свеклы;

– 2 – 3 столовые ложки тертого хрена;

– 1 столовая ложка уксуса;

– пол чайной ложки соли;

– полчайной ложки сахара.

Приготовление:

Отварите свеклу и почистите.

Натрите его на самой мелкой терке.

Добавьте хрен, соль и сахар.

Размешайте и поставьте настояться на несколько часов в холодильник.

Подавайте с любимыми мясными блюдами.

Фаршированный карп (гефильте фиш)

Галичина стала центром евреев, поэтому кухня этого народа также повлияла на кулинарные вкусы галичан. Фундаментальным и важным блюдом является гефильте фиш – фаршированная рыба. Она кажется холодной, что идеально для шабата.

Время : 3 часа

: 3 часа Порций:4

Ингредиенты :

– 1 карп;

– 3 луковицы;

– 2 морковки;

– 1 свекла;

– 1 – 2 яйца;

– 1 – 2 ломтика белого хлеба;

– 2 лавровых листа;

– 7 – 8 горошин черного перца;

– 4 – 5 горошин душистого перца;

– вода сколько займет;

– 1 столовая ложка масла;

– черный молотый перец по вкусу;

– сахар по вкусу;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Очистите рыбу от чешуи и удалите пловцы и жабры.

Сделайте аккуратный надрез по брюшке у головы, выпотрошите и промойте тушку холодной водой, после чего снимите кожу чулком.

С внутренней поверхности кожи, а также с позвоночника срежьте мясо и освободите его от костей.

Лук нарежьте на пол кольца и обжарьте на растительном масле до легкого зарумянивания.

Рыбную мякоть, обжаренный лук и предварительно замоченный в воде и отжатый хлеб дважды проверните через мясорубку.

Добавьте в рыбный фарш яйца, подлейте немного воды.

Дайте специи и хорошо перемешайте.

Подготовленной начинкой нафаршировать очищенную кожу, заполняя голову.

На дно кастрюли выложите нарезанную кружочками свеклу и морковь и поставьте карпа.

Налейте столько воды, чтобы она полностью покрыла, посолите, добавить немного сахара.

Доведите до кипения, удалите пену и варите на медленном огне 1,5 – 2 часа.

За 15 минут до готовности добавьте лавровый лист, черный и душистый перец горошком.

Горячую рыбу выложите на красивое блюдо .

. Можно украсить кружочками моркови и залить процеженным бульоном.

Андруты

Считается, что автором классического галицкого вкуса является Оскар Пишингер, наследник знаменитого кондитера Леопольда Пишингера. Он придумал и запатентовал торт в 1880-х годах в Вене. Где-то в то же время в кулинарных книгах и записных книжках галицких хозяек появляются его родственники – андруты. Львовские андруты стали ответом венскому Пишингеру.

Время: 1 час

1 час Порций: 4

Старинное лакомство / Фото Пани Стефа

Ингредиенты :

масса шоколадная:

– треть стакана сахара;

– 2,5 ложки какао;

– 3 яйца;

– 250 граммов масла;

– 1 столовая ложка коньяка;

– 100 грамм миндальных орешков;

масса кокосовая:

– 25 столовых ложек молока жирности 3,2%;

– 80 грамм сахара-пудры;

– 200 граммов кокосовой стружки;

– 200 граммов домашнего масла;

– 1 упаковка вафель.

Приготовление: